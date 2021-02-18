نقشة الفراشة أبرز موديلات أظافر ربيع 2021... إليك طرق اعتمادها

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 18 فبراير 2021 07:34 مساءً - قد تكون نقشة الفراشة أحد أكثر موديلات الأظافر التي تعزز الحالة المزاجية للمرأة، وتمنحها إطلالة حيوية وعصرية خلال فصل الربيع، فنقشة الفراشة تعني الأمل، عدا عن أنها ستكون من أبرز اتجاهات الأظافر خلال ربيع 2021، الذي أصبحنا على قاب قوسين منه.

وفي هذا المقال، نرصد لك أبرز موديلات المناكير التي ترتكز على نقشة الفراشة، وكيفية الحصول عليها، لتختاري من بينها ما يعجبك.



رسمة جناح الفراشة

جناح الفراشة (الصورة من انستغرام)



إذا كنت ترغبين في تجربة نقشة الفراشة على أظافرك بأسلوب ناعم جداً، بإمكانك اعتماد رسمة جناح الفراشة فقط على أحد أظافرك، مع استخدام أحد ألوان المناكير الحيادية كقاعدة لأظافرك. قومي أولاً بتنظيف أظافرك جيداً، وإعدادها بوضع طبقة من المناكير الأساسي. بعدها، قومي بطلاء جميع أظافرك، باستثناء الظفر الذي سترسمين عليه جناح الفراشة، بلون مناكير واحد كالنيود الفاتح. من ثم، استخدمي لون مناكير آخر على الظفر الذي اخترته، وضعي منه طبقتين. وباستخدام فرشاة فن الأظافر ولون أظافر غامق، ارسمي نقشة جناح الفراشة، واجعليه مرقطاً باللون الأبيض.

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الفراشة المائية

الفراشة المائية ( الصورة من انستغرام)



لتنفيذ نقشة الفراشات هذه، عليك استخدام عدة ألوان مناكير مائية، وهذه الألوان تشكل أجمل خيارات طلاء الأظافر لفصل الربيع، إذ توفر لأظافرك مظهراً حيوياً ومنعشاً. ضعي طبقة أساسية من جل الأظافر، ثم ضعي طبقة واحدة من كل لون من ألوان المناكير المائية التي اخترتها، بحيث يشغل كل منها نصف ظفرك. بعدها، امزجي الألوان معاً بعناية باستخدام فرشاة نظيفة، عن طريق تحريك الفرشاة الى أعلى وأسفل حتى تتلاقى وتندمج في ما بينها. وبمجرد أن تجف أظافرك، ضعي طبقة أخرى من جل الأظافر، وقبل أن تجف، ارسمي جناحين، بحيث يكون أحدهما أكبر من الآخر. أما رأس الفراشة فارسميه باستخدام المناكير الأسود، مع إضافة بعض النقاط.

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فسيفساء جناح الفراشة

فسيفساء جناح الفراشة ( الصورة من انستغرام)



ترتكز هذه النقشة عل رسم أجنحة متعددة الألوان تشبه الفسيفساء. وللحصول عليها، ضعي أولاً طبقة واحدة من المناكير الوردي الشاحب، وبواسطة فرشاة متعرجة قومي بإنشاء مخطط لجناح الفراشة باستخدام المناكير الأسود. بعدها، املئي تلك الخطوط العريضة بمزيج من ألوان المناكير، مثل البنفسجي والوردي والذهبي والبنفسجي... من ثم ضعي طبقة علوية لامعة من المناكير الشفاف.

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ملصقات بنقشة الفراشة

ملصقات بنقشة الفراشة ( الصورة من انستغرام)



إذا كنت من المبتدئات في تطبيق موديلات الفراشة، ننصحك باستخدام شرائط الأظافر للحصول على أظافر مستوحاة من شكل الفراشة. نظفي وجهزي أظافرك، من ثم قومي بإزالة الشريط الواقي عن الملصق وطبقيه على الظفر، بدءاً من الخنصر أولاً. شدي الشريط ليلائم الظفر وثبتيه في مكانه. اثني الشريط على حافة الظفر، وأزيلي الزوائد بواسطة المبرد.

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