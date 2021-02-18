إطلالات محتشمة لربيع وصيف ٢٠٢١

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 18 فبراير 2021 07:34 مساءً - تنوّعت تصميمات موضة ربيع وصيف ٢٠٢١ بشكل كبير، وبرزت بأشكال متعددة محتشمة تتناسب مع إطلالاتكِ المختلفة وتواكب ذوق جميع الفتيات، لا سيما المحجبات، لذا رصدنا لكُنَّ عدة صيحات من دور الأزياء العالمية؛ لتعتمدن عليها في الموسم القادم.



الأزياء اللامعة من دور الأزياء العالمية

أزياء عصرية من شانيل



لأن الأزياء اللامعة من القطع الأكثر رواجاً لربيع وصيف ٢٠٢١، فقد شاهدنا دور الأزياء العالمية تتجه لهذا النمط بشكل كبير، فصممت شانيل بلوزة فوشيا مزينة بقصاصات ناعمة في الكتفين مع أزرار سوداء من المنتصف، ويمكنك تنسيقها مع بنطال أبيض واسع مزين بخطوط فضية جانبية، ولتصميم آخر يمكنك أن تطلي بقميص أبيض ذي أزرار من المنتصف مع بنطال فضي واسع ومعطف من الترتر الفضي لمظهر مناسب للمناسبات البسيطة، كما شاهدنا العلامة التجارية الفرنسية جيفنشي بتصميم عصري كوشاح مزين بنقوش وتطريزات ذهبية مع إطلالة كاجوال يكسوها اللون الأسود.

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اطلالة كاجوال مع وشاح لامع من جيفنشي



أزياء عملية من بيوت الأزياء العالمية

أزياء عملية من جيفنشي



الأزياء العملية قطع مريحة وأنيقة مصممة بأسلوب ناعم وأنيق لتواكِب أجواء العمل وبعض الإطلالات اليومية، ولموضة ربيع وصيف ٢٠٢١ قدمت جيفنشي من ضمن أزيائها معطفاً طويلاً أسود بتصميم عملي بقَصَّة البليزر مع بنطال أسود وحقيبة بنية لتمنحك لمسة بسيطة مفعمة بالأناقة، فيما جاءت فيندي بتصميم تقليدي لبنطال واسع ومعطف بجيوب يكسوهما اللون الأبيض، ويمكنك تنسيقه مع حقيبة نصف الدائرة من فيندي للمسة مميزة، ولتصميم عملي صممت الشركة الفرنسية ديور قمصان بيضاء طويلة مزينة بحزام أسود من الجلد للخصر، ويمكنك تنسيقها بعدة أساليب كبنطال واسع بني وحقيبة عصرية باللون البني والأبيض، أو مع بنطال مصمم باللونين الأسود والأبيض مع معطف طويل أسود.

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فستان مورد للربيع والصيف من ديور

فستان مورد من ديور



ترتبط عادةً طبعات الورود بأزياء فصلي الربيع والصيف، وهذا ما أكده مصممو الأزياء العالميون من خلال عروض الأزياء الجاهزة؛ حيث قدمت دار ديور الفرنسية فستاناً محتشماً بنياً مصمماً بأكمام منفوخة مع زهور ونقوش باللونين الأسود والأحمر، ويمكنك تنسيق هذا الفستان مع الإكسسوارات الذهبية لأناقة مميزة.

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أزياء كاجوال عصرية من شانيل

أزياء عملية من ديور





قدمت شانيل إطلالة لافتة في عروض الأزياء لربيع وصيف ٢٠٢١، حيث صممت بلوزة بيضاء بأكمام منفوخة مزينة بزهور بيضاء ناعمة مع بنطال واسع أحمر مزين بزهور صغيرة، وتميز بقماش منسدل من الخلف لمظهر أكثر احتشاماً وأناقة.

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