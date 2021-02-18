موديلات حقائب من مجموعات الأزياء الجاهزة موضة ربيع وصيف 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 18 فبراير 2021 07:34 مساءً - كشفت دور الأزياء العالميةعن باقة منوعة من أجمل حقائب الكتف ضمن مجموعات الأزياء الجاهزة لموسم ربيع وصيف 2021.

جمعنا لك أحدث التصميمات من موديلات الحقائب واستعدي للموسم الجديد.



تابعي المزيد:أكسسوارات أساسية تزيّن إطلالتك هذا الموسم

حقائب كتف بألوان صارخة موضة ربيع 2021

VALENTINO



كانت الألوان الصارخة السمة الغالبه على حقائب ربيع 2021 حيث سيطرت درجات النيون على إبداعات كبريات الدور العالمية، قدمت تودز Tod’s حقيبة فوشيا صغيرة الحجم مزوده بحزام متوسط الطول ومزينة بالحرف الأيقوني للماركة، أحببنا أيضًا الحقيبة الخضراء الليموني المائلة للأصفر والمزدانه بالستراس الذهبي من توقيع دار فالنتينو Valentino.



تابعي المزيد:حقائب اليد من مجموعات أزياء ما قبل خريف 2021

حقائب كتف مزوده بسلاسل طويلة موضة الموسم

LOUIS VUITTON



برزت موضة حقائب الكتف المزوده بسلاسل معدنية طويلة حيث هيمنت على مجموعات ربيع 2021، تألقت عارضة لويس فيتون Louis Vuitton بحقيبة فخمة مصممة بطبعة التمساح ومزوده بقفل معدني من الأمام، فيما ظهرت عارضة فالنتينو Valentino بحقيبة مغطاة بالستراس الذهبي مصممة بسلسال طويل وأتت بحجم أكبر أكثر عملية.



بخلاف السلاسل المعدنية ستبرز السلاسل الملونة بشكل كبير في الربيع المقبل خير مثال على ذلك الحقيبة الخضراء المصممة بسلسال أحمر متوسط الطول من توقيع دار فيرساتشي Versace.



تابعي المزيد:حقائب بيضاء من مجموعات إكسسوارات شتاء 2021

حقائب الكتف بموديل saddle آخر موضة

BURBERRY



تعتبر حقائب الكتف الـ saddle من أبرز إتجاهات موضة ربيع 2021، قدمت ماركة بربري Burberry موديل باللون الجملي يناسب لوكات النهار مزود بجيب خلفي يجعل منها قطعة أكثر عملية تتسع لجميع أغراضك الشخصية.



كما ستعجبك الحقيبة البيضاء ذي الحزام الطويل الذي يمكن التحكم بطوله من توقيع دار فندي Fendi.

تابعي المزيد:أجمل موديلات شنط كروس مدورة للمرأة العصرية





حقائب كتف قماش من مجموعات ربيع 2021

CHRISTIAN DIOR



لم تقتصر حقائب ربيع 2021 على الجلود بل استخدمت بعض الماركات خامات وأقمشة مختلفة مثل الدنيم الذي كان نجم عرض دار كريستيان ديور Christian Dior، خطفت أنظارنا الحقيبة الصندوقية Lady dior lite حيث دمجت بين اللونين الأبيض والبيج الفاتح ما يجعلها قطعة صيفية بإمتياز يسهل تنسيقها مع مختلف اللوكات النهارية.



تابعي المزيد:حقائب يد نسائية ملونة موضة ربيع 2021