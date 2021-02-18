ملابس محجبات كاجوال للخروج

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 18 فبراير 2021 07:34 مساءً - لا شك أن الفتيات العربيات هن الأكثر اهتماماً بمظهرهن على الدوام، ولأن المحجبات يقعن في حيرة اختيار الإطلالة الأنيقة والمحتشمة في الوقت ذاته، فقد جمعنا لكُنَّ عدة إطلالات كاجوال مناسبة للخروج اليومي من وحي مدونات الموضة ومشاهير مواقع التواصل الاجتماعي المحجبات، فتألقن على غرارهن.



إطلالات خروج عملية من مي محمد

مي محمد باطلالة عملية



تحرص البلوجر المصرية والإعلامية، مي محمد، على التنوع في إطلالاتها المناسبة للخروج، وتعتمد في الغالب على المظهر العملي الكاجوال لإطلالة مميزة، وفي أحدث إطلالاتها تأنقت ببنطال برتقالي وقميص أبيض مع بلوڤر أسود من الريش، وأكملت مظهرها بإكسسوارات حيادية اللون لأناقة شبابية، وفي إطلالة أخرى أكثر أناقة تزينت ببلوزة وبنطال باللون الأبيض مع معطف طويل بني مزين في الجزء العلوي من الجهة اليمنى بقماش الجينز الأزرق، وأكملت الإطلالة باللون البني الفاتح لمظهر عصري.

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تنسيقات مواكبة للموضة من خولة

اطلالة عصرية بالازياء المطبعة من خولة



خولة، بلوجر ويوتيوبر سعودية تعتمد على الأزياء المواكبة للموضة ذات التصميمات المختلفة في مشاويرها اليومية، ومن أبرز إطلالاتها في الخروج نسقت بنطالاً ومعطفاً من الجلد الأسود مع بلوزة بيضاء وبوت مرتفع باللون الأحمر، وفي إطلالة أخرى اختارت بنطالاً ومعطفاً باللون السماوي المطبع بالبرتقالي والمزين بجيوب ناعمة إلى جانب الريش الأسود في أطراف الأكمام، وأكملت مظهرها ببلوزة وحجاب باللون الأبيض مع حذاء أسود ناعم.

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لولوة الخطاف بأزياء خروج كلاسيكية

لولوة الخطاف باطلالة كلاسيكية



إن كنت من الفتيات مُحِبَّات المظهر الكلاسيكي الجذاب في إطلالاتك أثناء الخروج، فيمكن للبلوجر واليوتيوبر الكويتية، لولوة الخطاف، أن تلهمك بعض الأفكار من إطلالاتها؛ حيث ظهرت بتنورة بليسيه حمراء مع بلوزة وحجاب باللون الأبيض ومعطف أحمر مزين بالريش، وأكملت مظهرها بحذاء وحقيبة باللون الأسود، ولإطلالة أكثر بساطة ارتدَتْ بنطالاً أسود وبلوزة حمراء برقبة مرتفعة مع معطف مصمم بقماش الكاروهات الداكن، وأكملت مظهرها بإكسسوارات حيادية اللون لأناقة ناعمة.

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إطلالات شبابية للخروج من سارة طارق

سارة طارق باطلالة ناعمة يومية



تعتمد البلوجر المصرية سارة طارق على الظهور بإطلالة شبابية بسيطة وأنيقة في مختلف مشاويرها، ومن أبرز إطلالاتها تألقت ببنطال الجينز الأزرق مع بلوزة من الجلد الأسود مزينة بأكمام بيضاء منفوخة مع حذاء وحجاب باللون الأسود، وفي إطلالة أخرى تجملت بمعطف زهري ناعم مع إطلالة يكسوها اللون الأسود لمظهر مميز ومناسب لكل المشاوير، وفي مظهرها الثالث أطلت بتيشيرت أسود مع قميص من الجينز وبنطال أسود واسع، وأكملت اللوك بإكسسوارات حيادية اللون.

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