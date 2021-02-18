عبايات وأزياء عمانية من ثريا البلوشي

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 18 فبراير 2021 07:34 مساءً - تعتمد خبيرة التجميل العمانية، ثريا البلوشي، على العبايات الخليجية والأزياء العمانية في مظهرها اليومي بشكل كبير؛ وذلك لتحافظ على أناقتها وحشمتها، ومن وحي أبرز إطلالاتها على إنستجرام نرصد لكُنَّ عدة إطلالات بالأزياء الخليجية؛ لتتألقن باستيحاء بعض الأفكار منها.



جلابيات خليجية من ثريا البلوشي

ثريا البلوشي بالأزياء العمانية



الجلابيات اليومية قطعة لا تتخلى عنها الفتيات العمانيات أو الخليجيات بشكل عام، لذا تأنقت ثريا البلوشي بجلابية صفراء مطرزة بنقوشات ملونة بالأزرق والأخضر والأبيض والأحمر مع وشاح للرأس مطرز بالأحمر والذهبي، وتزينت بإكسسوارات شعر ذهبية مع قلائد متعددة، وفي إطلالة يومية أكثر بساطة ظهرت بجلابية كحلية مطرزة بالأحمر والأبيض مع حجاب أزرق طويل لمظهر أنثوي ناعم وزينته بأساور ذهبية متعددة.

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ثريا البلوشي بالأزياء العمانية

ثريا البلوشي بالأزياء العمانية



تتميز سلطنة عمان بتنوع الأزياء التراثية فيها بجمال ألوانها وأشكالها، وهي تمثل عراقة وأصالة المجتمع العماني، كما تميز المجتمع العماني بمحافظته على ارتداء الزي التراثي. وقد رصدنا لكُنَّ عدة إطلالات من ثريا البلوشي، التي أطلت بثوب قصير أبيض مزين بقماش أخضر في الجانبين ومطرز بالذهبي، وأكملته ببنطال أبيض مطرز بالذهبي مع وشاح شفاف للرأس إلى جانب الحجاب الأبيض، ولأنه لا يكتمل الزي العماني إلا بالحلي، فقد تزينت ثريا بقلادة تراثية وخواتم ذهبية مزينة بفصوص ملونة إلى جانب الأساور الضخمة، وفي إطلالة أخرى ارتدَتْ ثوباً أبيض مطرزاً بالذهبي مع بنطال أحمر مطرز بالزهور، وأكملته بحجاب أحمر مع إكسسوارات ذهبية لأناقة مميزة.

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عبايات ناعمة للإطلالات اليومية

عبايات ناعمة



تفضل ثريا البلوشي اتباع خطوط الموضة في عباياتها المختلفة لتضفي عليها أناقة محتشمة، لذا اختارت عباية بيضاء مصممة بطبقات متفاوتة مع خطوط سوداء طولية، وأكملت مظهرها بإكسسوارات اللون الأسود والأبيض لأناقة ناعمة، ونسقت في إطلالة أخرى عباية وحجاب باللون الأصفر الكموني المطرز بأسلوب ناعم بالفصوص الصغيرة مع حذاء بكعب أبيض، ولأناقة أنثوية تألقت بعباية زهرية مزينة ببروش ذهبي مع حجاب من الدانتيل الأبيض، وللمناسبات اليومية تزينت ثريا البلوشي بعباية سوداء مزينة بالزهور والنقوش الناعمة في منطقة الصدر إلى جانب الحجاب الأبيض.

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