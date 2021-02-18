كنبة منى الشاذلي القطيفة شاهدة على قصص حب المشاهير.. آخرهم بشرى وزوجها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«كنبة قطيفة»، متعددة الألوان كبيرة الحجم، تظهر دوما في برنامج «معكم»، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، الذي يستضيف المشاهير وقصص النجاح والحب والألم والفراق أيضًا، كانت حاضنة وشاهدة على مختلف الروايات والأحداث، وكان آخر من جلس عليها الفنانة بشرى وزوجها رجل الأعمال الشهير سالم هيكل، والذي بكى خلال الحلقة ولم يستطع حبس دموعه، أثناء تطرقهم لسرد كواليس الارتباط والزواج، فضلًا عن الغناء والرقص وتبادل الضحكات.

لم تكن تلك المرة الأولى التي تبقى «الكنبة القطيفة»، شاهدة على قصص الحب، حيث سبقهما العديد من النجوم والنجمات اللاتي روين قصصهم أثناء استضافتهم.

ويُقدم «هُن» أبرز النجوم والنجمات داخل الوسط الفني والرياضي، الذين حاورتهم الإعلامية منى الشاذلي، خلال السطور التالية.

محمد محسن وهبة مجدي

سرد الثنائي، قصة حبهما وارتباطهما حتى الزواج، أثناء استضافتهما مع الإعلامية منى الشاذلي، في برنامج «معكم»، متبادلين النظرات الرومانسية والضحكات فضلًا عن الغناء.

وعن قصة الحب قالت هبة مجدي: «محمد جاء لي يوم وقال إن هناك شخصا وضع وردا في دولاب بقاعة الزوار، وذهبت ووجدت وردا أبيض، وفي المنتصف وردة حمراء، وسألت عن الشخص ورفض أن يخبرني من هو، لكن في النهاية اعترف لي بأنه هو من أحضر الورد».

ومن جانبه روى محمد محسن القصة من تجاهه، قائلًا: «قلت لها أنا هجيب أهلي ونيجي نعزي، رُحت مع أسرتي عشان نعزي، وكانت أسرة هبة أيضًا في العزاء، فقلت نقرأ الفاتحة للنبي، وللمتوفى، وفتحتنا أنا وهبة"، الكل اتصدم في البداية، لكن كلهم قروا الفاتحة، وباركوا لنا».

عماد متعب ويارا نعوم

كان من ضمن الذين استضافتهم الإعلامية منى الشاذلي، خلال برنامجها، لاعب كرة القدم عماد متعب وزوجته الفنانة يارا نعوم، إذ قالت الأخيرة: «لم أكن أعرف أن متعب أحد النجوم الكبار في مصر، ولم أدرك ذلك إلا حينما توطدت العلاقة بيننا».

فيما وصف متعب نظرة أسرته ليارا قائلا: «كانوا يعتبرونها مثل أي شخص آخر فلم يشاهدوا سوى صورها في مسابقة ملكات الجمال، وعندما تعاملوا معها على المستوى الشخصي وجدوها إنسانة مختلفة تماما».

وقالت يارا عن عائلة متعب: «لم أشعر أنهم متحفظون، والدة متعب تتعامل معي على طبيعتها تماما».

مي عمر ومحمد سامي

واستضافت الإعلامية منى الشاذلي، الفنانة مي عمر وزوجها المخرج محمد سامي، واللذان كشفا عن قصة زواجهم، قائلا: «عندنا قصة كبيرة جدًا، كنا مع بعض في الجامعة، وأنا مشيت بعد سنة وكنا صحاب جدًا لمدة 3 سنين، وبعدين حبيتها، وقررت أخطبها، بس مكنتش لسه حبتني».

وتابع «سامي» خلال حديثه عن قصته هو وزوجته مي عمر: «كان عندها دايما خوف من الارتباط، وقعدت عملت كل حاجة في الدنيا، زي أقولها إنتي فين، وأروحلها مع إني مببقاش في نفس المكان».

وأضاف: «قولتلها إديني رقم باباكي قالتلي لا، لمحته على موبايلها وحفظته، واتصلت بيه قولتله أنا محمد سامي مبشتغلش حاجة خالص وعايز أخطب بنتك».

بشرى وزوجها

كان آخر من استضافتهم الإعلامية منى الشاذلي، الفنانة بشرى وزوجها سالم هيكل، وذكر الأخير قصة ارتباطهما، قائلًا إنه يعرفها منذ 25 سنة، موضحا: «عندما كنت في عمر 13 سنة، وهي ليست أكبر مني بـ6 سنين كما يقولون، وكنت أحبها منذ هذه السن، لأنها تركيبة غريبة وتركيبة معقدة».

وعن المشهد الذي حدث في الجونة، قال إنه كان يرغب في خطبتها ولا يعرف الطريقة، وبعد إصابة أحد أصدقائه بالسرطان قرر ألا يفعل أي شيء إلا ما يحبه، وبعدها مباشرة اتصل بها والتقيا، وكان من المقرر أن تتناول العشاء مع أصدقاء لها، فطلب منهم ألا يذهبا، لكي تتناول العشاء معه هو، وهذا ما حدث بالفعل، واعترف لها بحبه.