أخطاء نرتكبها في زمن كورونا.. احذر عدم تطبيق هذه العادة الغذائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

تصميم- مايكل عادل

تشكل السلوكيات الخاطئة وتجاهل الإجراءات الاحترازية أحد أهم أسباب زيادة وتيرة إصابات فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم، ومع دخول الشتاء والتحذيرات من موجة ثانية للوباء في مصر، هناك بعض الأخطاء التي قد نقع بها وتزيد من مخاطر الإصابة دون أن ندري.

ويرصد الخليج 365 سلسلة الأخطاء البسيطة والأمور الاعتيادية التي نقوم بها، وترفع معدل خطر الإصابة بفيروس كورونا.

عدم احتواء نصف طبق الطعام على خضروات وفواكه

عادة قد يغفل عنها الكثيرون وخاصة كبار السن رغم أهميتها في زمن كورونا.

لماذا يشكل خطرا؟

عدم احتواء نصف طبق الطعام على خضروات وفواكه، يؤثر سلبيا على صحتنا، وبالتالي يهدد المناعة.

كيف نحمي أنفسنا؟

احتواء نصف طبق الطعام الذي نتناوله على خضروات وفواكه، وربع يحتوي على الحبوب الكاملة، وربع بروتينات.