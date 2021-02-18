الإفراط يهدد صحتك.. كم يحتاج الجسم يوميا من الطماطم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

للطماطم العديد من الفوائد الصحية للإنسان نظرا لاحتوائها على العديد من المعادن والفيتامينات، التي تساعد على منع الإصابة بالسرطان والتقليل من الالتهابات، لكن على النقيض الآخر الإفراط في تناولها يؤدي إلى حدوث العديد من المخاطر الصحية.

ولذلك جمعنا لكم معلومات مهمة حول احتياج الجسم يوميا من الطماطم، وفوائد الكمية المناسبة وأضرار الإفراط فيها، وذلك خلال موقعي "timesofindia" و"stylecraze".

كم يحتاج الجسم يوميا؟

يوصى بتناول ثمرة أو ثمرتين من الطماطم في اليوم، حيث تساعد هذه الكمية على تلبية احتياجات الجسم من الفيتامينات والمعادن، والألياف النباتية.

فوائد الطماطم:

- كونها غنية بفيتامين سي ومضادات الأكسدة، تساعد في طرد الجذور الحرة الضارة من الجسم، وبالتالي منع الإصابة بالسرطان.

- يساهم كلا من مضادات الأكسدة وفيتامين سي، في تأخير ظهور علامات تقدم السن وتجاعيد الجلد، لذا يضمن لك أن تكون لديك بشرة متوهجة وصحية.

- احتوائها على مركبات الفلافونويد، يساعد تناولها على التقليل من الالتهابات.

- تعد مصدرا جيد للبوتاسيوم، لذا فإن استهلاكها بصورة منتظمة يؤدي إلى خفض ضغط الدم المرتفع في الجسم، ما يعزز من منع أمراض القلب والأوعية الدموية.

- تحتوي أيضًا على حمض الفوليك وفيتامين B و E والعناصر الغذائية الأساسية الأخرى، التي تعتبر فعالة لعمل القلب بشكل سليم.

- وبفضل احتوائها على فيتامين أ، والليكوبين، واللوتين، تساهم في تحسين الرؤية، ومنع الإصابة باعتام التنكس البقعي.

- تساعد أيضًا في تحفيز إنتاج الكوليسترول الجيد، والتقليل من إنتاج الكوليسترول الضار للجسم.

- نظرا لاحتوائها على بعض العناصر الغذائية الأساسية مثل حمض الفوليك وفيتامين ب، يمكن أن تكون خيارا فعالة في تعزيز قوة الجهاز المناعي لديك.

أضرار الإفراط في تناولها:

- من الحمضيات، ونظرا لأنها غنية بأحماض الماليك والستريك، فإن تناولها يساعد في إفراز حمض المعدة المفرط، وبالتالي تتسبب في الشعور بحرقة المعدة.

- قد تؤدي أيضًا إلى تفاقم أعراض ارتجاع المريء، وفقًا للمركز الطبي بجامعة ميريلاند، لذا من الأفضل تجنب تناولها.

- تحتوي على مركب يسمى الهيستامين الذي قد يسبب تفاعلات حساسية معينة مثل: الطفح الجلدي والأكزيما والعطس والحكة.

- يمكن أن تسبب أيضًا التهاب الجلد التماسي التحسسي، حيث تصبح بشرتك شديدة التورم، فضلا أنه يمكن أن تؤدي إلى ظهور بقعة حمراء حول الحاجبين والجفون.

- يجب على الأفراد المصابين بأمراض الكلى المزمنة الحد من تناولهم للبوتاسيوم، الذي يوجد بنسبة كبيرة في الطماطم.

- تناولها بكميات خاطئة يمكن أن يسبب متلازمة القولون العصبي، والشعور بالانتفاخ، وغازات البطن، الإسهال.

- يمكن يؤدي الإكثار من تناولها إلى تهيج المثانة، والشعور بالحرقة الشديدة في البول.