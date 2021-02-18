دراسة: كبار السن فوق 65 عاما قد يفقدون هذه الأعراض الشائعة لـ كوفيد-19

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

مع الطفرة المستمرة لفيروس كورونا المستجد والقائمة المتزايدة لأعراضه، أصبح من الضروري بشكل متزايد أن تظل حذرًا بشأن علامات كوفيد-19، عادة ما تظهر أعراض هذا المرض التنفسي بنمط ثابت وإدراك ذلك يمكن أن يمنعك من الإصابة بعدوى خطيرة، ولكن وفقًا لاكتشاف جديد، قد تظهر أعراض COVID-19 بشكل مختلف لدى كبار السن مقارنة بالآخرين.

الأعراض التي قد تكون مفقودة عند كبار السن

وفقا لموقع "timesofindia"، كل فرد معرض بشكل متساوٍ للإصابة بعدوى كوفيد، لكن خطر حدوث المضاعفات يكون أعلى بين كبار السن والأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة، الآن، تشير دراسة جديدة إلى أن عرضًا معينًا لـ COVID-19 قد يظهر بشكل مختلف للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا، مما يجعل من السهل تفويتها.

كما نعلم جميعًا أن الحمى المرتفعة هي العرض المبكر لفيروس كورونا، لكن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا تنخفض درجة حرارتهم، مما يعني ببساطة أنهم يعانون من الحمى عند درجة حرارة منخفضة، يمكن بسهولة تفويت هذا أو الخلط بينه وبين الحمى الشائعة.

الدراسة

وفقًا لمايو كلينك، تظل درجة حرارة الجسم الطبيعية لأي فرد في مكان ما بين 37 درجة مئوية إلى 37.2 درجة مئوية، عندما ترتفع درجة الحرارة إلى (38 درجة مئوية) تعتبر حمى، ومع ذلك، تشير دراسة من King's College London إلى أن درجة حرارة الجسم الطبيعية للفرد وما يشكل حمى قد تختلف حسب العمر.

وذكر الباحثون المشاركون في الدراسة أن "الشيخوخة تؤثر على درجة الحرارة في الصحة وعلى العدوى الحادة"، وبناءً على نتائج هذه الدراسة، خلص فريق الباحثين إلى أن 37.2 درجة تعادل 38 درجة في حالة الأشخاص فوق 65 ويمكن أن تكون علامة على الإصابة بكورونا.

الحمى منخفضة الدرجة وزيادة المخاطر

تشير البيانات إلى أن حوالي 55 في المائة من الأشخاص المصابين بـ COVID-19 يعانون من الحمى في الأيام الأولى، يمكن تفويت هذا في حالة كبار السن لأن درجة الحرارة الحالية مرتفعة للغاية، هناك احتمالات كبيرة ألا يصل الأشخاص فوق 65 عامًا إلى علامة 38 درجة، سيؤخر اكتشاف العدوى الناجمة عن فيروس كورونا والحصول على العلاج المناسب في الوقت المناسب، مما قد يعرض حياتهم للخطر، في حالة كبار السن، من المهم توخي الحذر الشديد، حتى أدنى تغيير في درجة حرارة الجسم أو الصحة لا ينبغي الاستخفاف به.

يمكن أن يكون الهذيان علامة مبكرة على الإصابة بفيروس COVID عند كبار السن

في حالة كبار السن، يجب عليك البحث عن علامات الهذيان، والتي يُقترح أن تكون علامة تحذير مبكر لعدوى COVID-19 لدى كبار السن، وفقًا لدراسة مختلفة، كان الهذيان هو العرض الوحيد لدى العديد من المرضى الأكبر سنًا الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس.

يشار إلى الهذيان على أنه حالة من الارتباك، وعدم الانتباه، وتغير معرفي آخر، تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن المرضى الذين تم نقلهم إلى المستشفى بسبب COVID-19، وخاصة الذين يحتاجون إلى أجهزة التنفس الصناعي، من المعروف أنهم معرضون للهذيان، والذي قد يكون بسبب العزلة المفروضة للحد من انتشار الفيروس التاجي.