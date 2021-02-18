سلالة جديدة لكورونا.. ما مدى خطورتها؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

كشفت دراسة جديدة نشرتها جامعة إدنبرة بالمملكة المتحدة، أن سلالة أخرى من فيروس كورونا ظهرت في 10 دول مع سلسلة من الطفرات التي يحتمل أن تنذر بالخطر، محذرين من خطورتها، ومشددين على ضرورة ردع زيادة طفرات كورونا ومقابلتها بطفرات أرى بالاختبارات الجديدة، وفقًا لما ذكره موقع sciencetimes.

وقال الباحثون إن النسخة، التي تم تحديدها باسم B1525، تم العثور عليها عن طريق تسلسل الجينوم في الدنمارك والولايات المتحدة وأستراليا، موضحين أن العينات الأولى ظهرت في نيجيريا والمملكة المتحدة في ديسمبر الماضي.

سجل الفريق أن السلالة لها أوجه تشابه مع متغير كينت بالمملكة المتحدة، B117 ، في جينومها، لتحتوي على العديد من الطفرات المثيرة للقلق، بما في ذلك طفرة البروتين الشائك E484K، الموجود على السطح الخارجي للفيروس والذي يلعب دورًا مهمًا في السماح له بغزو الخلايا.

وأشاروا إلى أنه تم العثور على هذه الطفرة في سلالات نشأت في جنوب إفريقيا والبرازيل ويُشتبه في أنها تجعل الفيروس أكثر قدرة على التهرب من الأجسام المضادة للجسم.

ما مدى خطورة نسخة B1525؟

يستخدم الباحثون التسلسل الجيني لتصنيف B1525، والذي بدأ بالفعل في الانتشار في المملكة المتحدة، وتم ترتيب عينات من 10 دول، بما في ذلك الدنمارك والمملكة المتحدة وأستراليا.

يبدو أن نسخةB1525 مطابقة بيولوجيًا للنسخة الجنوب أفريقية، التي أثارت القلق بين مسؤولي الصحة في وقت سابق من هذا العام، وظهرت طفرة E484K أيضًا في هذه الطفرة، الموجودة في كل من جنوب إفريقيا ومتغير كينت.

وحذر الخبراء من اختراق الطفرة الجديدة للجهاز المناعي بسهولة أكبر والتكاثر، مما يؤدي إلى حدوث التهاب، لتتزايد المخاوف من احتمالية تمكنها من تجاوز حماية اللقاح.

قال الدكتور رافي جوبتا- الأستاذ والمستشار الحكومي بجامعة كامبريدج، إن التشابه بين متغير B1525 والمتغيرات الأخرى يمكن أن يساعد في التنبؤ بمدى خطورته.

وأوضحت الدكتورة إيفون دويل- مديرة الصحة العامة في إنجلترا (PHE)، إنه لم يتم العثور على دليل على وجود خطر مرتفع من الإصدار الجديد حتى الآن.

وأشارت الدكتورة إليانور جاونت- زميل السير هنري ديل في جامعة إدنبرة، إلى أنه لا يوجد سبب للخوف، على الرغم من الأسئلة المطروحة، وأشادت بإنجازات التسلسل الرائعة التي تسمح للعلماء بالتعرف على هذه الطفرات أولاً وقبل كل شيء.

وتابعت: "إنه أمر مثير للإعجاب للغاية ؛ إنه أمر لا يصدق الطريقة التي تجتمع بها المجتمعات العالمية لمشاركة تسلسلاتها وتتبع ما يحدث مع هذا الفيروس حقًا.. إنه لأمر مدهش أنه تم اكتشاف هذا البديل بسرعة كبيرة ، ونعرف مكانه".

وقالت إنه إذا عُرفت أصناف جديدة ومن أين أتت وكيف ينتشر الفيروس، فقد تقيدها السلطات، بفضل عدد اللقاحات التي تم إنتاجها، لا يزال الكوكب قادرًا على التكيف مع الأنواع الجديدة أثناء تطورها.