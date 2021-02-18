استجابة لـ«هن».. «الصحة» توجه بعلاج الطفل «آدم» بمستشفى أطفال مصر

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

في استجابة سريعة من وزارة الصحة إلى حالة الطفل آدم عبد العاطي، البالغ من العمر 9 سنوات ويعاني من فيروس هيربس، الذي تتسبب له في ظهور تقرحات كبيرة داخل فمه ووصلت حتى منطقة الزور، وتم التوجه بعلاجه سريعا على نفقة الدولة.

وجاءت الاستجابة سريعا، بعد نشر «هن» قصته أمس، تحت عنوان معاناة «آدم مع التقرحات.. اتحرم من الأكل والشرب ووالدته تستغيث: الحقوا ابني»، وتواصلت وزارة الصحة، مع والدة الطفل، السيدة فادية عبد العزيز للاطمئنان على حالة ابنها الصحية وتحديد موعد لنقل «آدم» يوم السبت الموافق 20 فبراير صباحاً إلى مستشفى أطفال مصر، لمساعدته على تلقي العلاج الصحيح لحالته والانتهاء من المأساة التي يعيشها صغيرها.

معاناة الطفل آدم من التقرحات

وعلى مدار عام كامل يعاني الطفل آدم عبد العاطي، من ظهور فطريات وتقرحات داخل فمه، حتى بلغت منطقة الزور، ومنعته مؤخرا التمكن من الحصول على الطعام والشراب، إذ بات يحصل على غذائه من خلال المحاليل المُعلقة في يديه.

محروم من الطعام والشراب

وعلى مدار الأيام القليلة الماضية، ومع سوء حالة الطفل «آدم»، أصبح ينزف من فمه وجهازه التناسلي أيضًا، حتى جرى احتجازه لعدة أيام داخل الرعاية المركزة بأحد المستشفيات الحكومية، ومن ثم خضع للفحص بعدد من المناظير، التي كشفت عن وجود التهابات في جهازه الهضمي: «بعد ما اتعملوا مناظير الدكاترة قالوا لينا عنده التهابات في المعدة، ومش عارفين لحد دلوقتي إيه علاقته بتعب بوقه وزوره».