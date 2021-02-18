استجابة لـ«هن».. «الصحة» توجه بعلاج الطفل «آدم» بمستشفى أطفال مصر

- 1/2
- 2/2
القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع
في استجابة سريعة من وزارة الصحة إلى حالة الطفل آدم عبد العاطي، البالغ من العمر 9 سنوات ويعاني من فيروس هيربس، الذي تتسبب له في ظهور تقرحات كبيرة داخل فمه ووصلت حتى منطقة الزور، وتم التوجه بعلاجه سريعا على نفقة الدولة.
وجاءت الاستجابة سريعا، بعد نشر «هن» قصته أمس، تحت عنوان معاناة «آدم مع التقرحات.. اتحرم من الأكل والشرب ووالدته تستغيث: الحقوا ابني»، وتواصلت وزارة الصحة، مع والدة الطفل، السيدة فادية عبد العزيز للاطمئنان على حالة ابنها الصحية وتحديد موعد لنقل «آدم» يوم السبت الموافق 20 فبراير صباحاً إلى مستشفى أطفال مصر، لمساعدته على تلقي العلاج الصحيح لحالته والانتهاء من المأساة التي يعيشها صغيرها.
معاناة الطفل آدم من التقرحات
وعلى مدار عام كامل يعاني الطفل آدم عبد العاطي، من ظهور فطريات وتقرحات داخل فمه، حتى بلغت منطقة الزور، ومنعته مؤخرا التمكن من الحصول على الطعام والشراب، إذ بات يحصل على غذائه من خلال المحاليل المُعلقة في يديه.
محروم من الطعام والشراب
وعلى مدار الأيام القليلة الماضية، ومع سوء حالة الطفل «آدم»، أصبح ينزف من فمه وجهازه التناسلي أيضًا، حتى جرى احتجازه لعدة أيام داخل الرعاية المركزة بأحد المستشفيات الحكومية، ومن ثم خضع للفحص بعدد من المناظير، التي كشفت عن وجود التهابات في جهازه الهضمي: «بعد ما اتعملوا مناظير الدكاترة قالوا لينا عنده التهابات في المعدة، ومش عارفين لحد دلوقتي إيه علاقته بتعب بوقه وزوره».