وفاء الكيلاني ترد على أنباء طلاقها من تيم حسن بصورة: عيد ميلاد حبيبي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بعد شائعات الطلاق التي خرجت في الفترة الأخيرة بين الإعلامية وفاء الكيلاني وزوجها الفنان السوري تيم حسن، حسمت الإعلامية الجدل حول هذه الشائعات.

ونشرت «وفاء»، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورة احتفالها بعيد ميلاد زوجها الفنان تيم حسن، وهو يقبلها على رأسهم، معلقة على الصورة: «عيد ميلاد حبيبي».

وتفاعل معها متابعوها في التعليقات على الصورة: «يا قاهرهم.. ربنا يخليكم لبعض.. وأخيرًا.. أيوة كدة».

وتحرص الإعلامية وفاء كيلاني على نشر صور ولقطات رومانسية تجمعها بزوجها الفنان تيم حسن، ومن بينها ما نشرته على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورة سيلفي جمعتها بزوجها، وهي في أحضانه، وضعت «إيموشن قلب» في تعليقها على الصورة.

شائعة طلاق وفاء الكيلاني

وكان الإعلامي اللبناني إيلي باسيل، فاجأ متابعيه بنشر خبر يفيد بطلاق الإعلامية وفاء الكيلاني من زوجها الفنان تيم حسن، إذ نشرت عبر حسابه على تطبيق «إنستجرام»، صورة للثنائي وعلق عليها: «أولا وحصريا كالعادة... بتاريخ 15 نوفمبر وصلني إنه بها النهار تحديدًا والساعة 11 صباحا، كانت الإعلامية وفاء الكيلاني متواجدة بالبنك الأهلي- فرع الإسكندرية حتى تستلم 100 ألف دولار كتحويل مالي من دبي كان سبق وانبعتلها من الممثل النجم تيم حسن شخصيّا كمؤخر لطلاقها الرسمي منّه».

وفاء الكيلاني

ووفاء الكيلاني لديها طفلان من زوجها الأول اللبناني طوني مخايل، وهما جودي، وريان، ثم تزوجت من الفنان السوري تيم حسن في مايو من العام 2017، ولم تنجب منه بعد، بينما هو لديه ابنان من طليقته الفنانة ديما بياعة، هما ورد وفهد.