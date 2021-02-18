لايف ستايل

بالأبيض والأسود والألوان التقليدية.. مجموعة زهير مراد لما قبل خريف 2021

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/14
  • 2/14
  • 3/14
  • 4/14
  • 5/14
  • 6/14
  • 7/14
  • 8/14
  • 9/14
  • 10/14
  • 11/14
  • 12/14
  • 13/14
  • 14/14

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

كوليكشن زهير مراد

استفاد زهير مراد من العلاقة بين الرقص والموضة، وكانت ملهمته الأساسية هي راقصة الباليه السوفيتية، مايا ميخالوفنا بليسيتسكايا، لمجموعته الجديدة لفترة ما قبل خريف2021، واستعان زهير مراد بالدانتيل التقليدي على صورة مصممة بدقة باللونين الأسود أو الأبيض.

يمتزج الفستاتنان بين خفة حرير الشيفون مع بنية التول أو التفتا والترتر المطبق مثل dévoré، وأضاف إليها أكتاف الثمانينيات المخططة، وكذلك الأكمام المنتفخة مزينة بكشكشة وريش وإضافات من الدانتيل.

وفي بعض الإطلالات، حرص المصمم على إعادة صياغة ملابس الرقص الكلاسيكي؛ من خلال مشدات متقنة على فستان قصير متدرج، أو بالبلوميت الأسود وطبقات متعددة من التول على فستان مع تنورة مقطوعة، بحسب مجلة فوج.

وقدم زهير مراد سلسلة من المطبوعات والرسومات على غرار فرقة Ballets Russes في عشرينيات القرن الماضي، التي تفضلها الفنانة ومصممة الأزياء ناتاليا جونشاروفا، التي انتقلت إلى باريس للعمل في شركة الباليه الشهيرة قبل 100 عام بالضبط.

واعتمد زهير مراد على الألوان الأساسية مثل الأبيض، والأسود، والأحمر، والألوان المتداخلة بشكل بسيط.

وتنوعت الفساتين بين القصير والطويل، والواسع، وكذلك تداخل الدانتيل، والشيفون، والقصات المتنوعة.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا