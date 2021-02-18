بالأبيض والأسود والألوان التقليدية.. مجموعة زهير مراد لما قبل خريف 2021

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

استفاد زهير مراد من العلاقة بين الرقص والموضة، وكانت ملهمته الأساسية هي راقصة الباليه السوفيتية، مايا ميخالوفنا بليسيتسكايا، لمجموعته الجديدة لفترة ما قبل خريف2021، واستعان زهير مراد بالدانتيل التقليدي على صورة مصممة بدقة باللونين الأسود أو الأبيض.

يمتزج الفستاتنان بين خفة حرير الشيفون مع بنية التول أو التفتا والترتر المطبق مثل dévoré، وأضاف إليها أكتاف الثمانينيات المخططة، وكذلك الأكمام المنتفخة مزينة بكشكشة وريش وإضافات من الدانتيل.

وفي بعض الإطلالات، حرص المصمم على إعادة صياغة ملابس الرقص الكلاسيكي؛ من خلال مشدات متقنة على فستان قصير متدرج، أو بالبلوميت الأسود وطبقات متعددة من التول على فستان مع تنورة مقطوعة، بحسب مجلة فوج.

وقدم زهير مراد سلسلة من المطبوعات والرسومات على غرار فرقة Ballets Russes في عشرينيات القرن الماضي، التي تفضلها الفنانة ومصممة الأزياء ناتاليا جونشاروفا، التي انتقلت إلى باريس للعمل في شركة الباليه الشهيرة قبل 100 عام بالضبط.

واعتمد زهير مراد على الألوان الأساسية مثل الأبيض، والأسود، والأحمر، والألوان المتداخلة بشكل بسيط.

وتنوعت الفساتين بين القصير والطويل، والواسع، وكذلك تداخل الدانتيل، والشيفون، والقصات المتنوعة.