زوجة صالح جمعة عن أزمته مع صوفينار: «كلمني بعدها.. إزاي متعرفش مين هو؟»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كواليس وتفاصيل جديدة كشفتها للمرة الأولى بسنت عبدالحميد، زوجة صالح جمعة، اللاعب بنادي سيراميكا كليوباترا حاليًا، تعقيبًا على ما أثير خلال الأيام الماضية، من جدل حول رسائل اللاعب صالح جمعة للراقصة صوفينار.

في البداية أكدت «بسنت»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنها منفصلة عن زوجها اللاعب صالح جمعة منذ عامين، لكنهما ليسا مطلقين: «بقالي 5 سنين اسمي بييجي في أزمات مليش علاقة بيها.. أنا وصالح منفصلين منذ سنتين.. وأنا أعيش مع والدتي خارج مصر أغلب الأوقات، ولكننا لسنا منفصلين على الورق».

بسنت: صالح كلمني بعد أزمته مع صوفينار

وأكدت «بسنت»، أن زوجها اللاعب صالح جمعة تحدث معها عقب ما أثير حول علاقته بالراقصة صوفينار، لتوضيح حقيقة الأمر لها، «تحدثنا وقال لي أنها هي من راسلته في البداية وهو قام بالرد عليها بعد ذلك».

وتعجبت بسنت عبدالحميد، من تصرف الراقصة صوفينار في إنها لم تعرف هوية زوجها صالح جمعة: «غير منطقي أن تكون صوفينار لا تعرف من هو صالح جمعة، وحتى وإن كانت لا تعرف فعلى أقل تقدير يمكنها أن تدخل على حسابه بعد رسائله كانت ستعرف بمنتهى السهولة».

بسنت: معرفش الحقيقة فين.. ومستغربة أنه مدافعش عن نفسه

وحول عدم خروج صالح جمعة لتوضيح حقيقة الموقف، ذكرت «بسنت»: «تعجبت أيضًا أنه لم يخرج للدفاع عن اسمه وسمعته إذا كانت هي من راسلته في البداية كما يقول، بالفعل أنا لا أعرف أين الحقيقة، ولا أعرف ماذا أقول ولكني حزينة لإقحام اسمي في كل مشكلة تخصه رغم انفصالي عنه وصمتي طوال الفترة الماضية».

بسنت: طلبت الطلاق أكتر من مرة.. بعد أزمته مع صوفينار

وبالفعل أكدت «بسنت» أنها طلبت من اللاعب صالح جمعة الطلاق أكثر من مرة، وأنها شعرت بالحزن بعد أثير الجدل حول رسائله مع الراقصة صوفينار: «طلبت الطلاق أكثر من مرة، كما أنني رفعت قضية نفقة زوجية، بما أنه مازال زوجي، ولكني طلبت الطلاق مجددًا بعد أزمة صوفينار، التي لا أعرف الحقيقة بها، كل ما أعرفه أنني حزينة لما يحدث، عائلتي وأصدقائي والجميع أرسل لي بعد تلك الأزمة، وأتعجب أنه لم يخرج للدفاع عن نفسه».

أزمة صالح جمعة وصوفينار

وكانت الأزمة بين الراقصة صوفينار، وصالح جمعة لاعب الأهلي السابق وسيراميكا كليوباترا الحالي، بعدما نشرت صورة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، لرسالة تلقتها عبر حسابها على «إنستجرام»، من صالح جمعة، وتضمنت رسالة اللاعب 3 قلوب لصوفينار، بعدما نشرت بعض الصور لها وهي ترتدي ملابس كرة القدم وتحمل كرة قدم على يديها.

وعقب نشر الراقصة لصورة الرسالة، تلقى صالح جمعة سخرية واسعة من مستخدمي مواقع التواصل، قائلا: «عمرو وردة عضك ياصالح ولا إيه»،«هو عمرو وردة اللي ماسك الصفحة»، «دي مش هتخليك صالح طول الأسبوع».

وعلقت الراقصة صوفينار، لـ«الوطن»، إنها قررت إحراج صالح جمعة، مؤكدة أنه أراد أن يظهر للناس أنها تحبه.