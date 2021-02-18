«أي بنت هتقدر تجيبه».. فستان ياسمين صبري يثير السخرية: إلهي يسترك

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

مقطع فيديو قديم للفنانة ياسمين صبري، خلال لقاء سابق لها مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامجها «صاحبة السعادة»، تناول حديثها عن اختيار «ستايل البنات» في الأزياء، جعلها تتصدر حديث مواقع التواصل الاجتماعي.

فذكرت «ياسمين» خلال لقائها السابق «اكتشفت أن الاستايل عند البنت ضاع.. وحسيت أن لو أنا اللي عليا الضوء.. وأن البنات بيقولوا عمرنا ما هنلبس كدا عشان الفستان دا بـ20 ألف جنيه مثلا.. فأنا هعملهم حاجة بـ2000 جنيه.. والفستان اللي أنا لابسا ده من المصنع اللي أنا بتعامل معاه بـ2500 أي بنت تقدر تجيبه».

ومع تداول مقطع الفيديو جاءت تعليقات ساخرة من جملة الفنانة ياسمين صبري «أي بنت تقدر تجيبه»، فمن ضمن التعليقات المتداولة: «عايزة 2500 جنيه أجيب بيهم فستان رخيص زي الأستاذة ياسمين صبري الهي يسترك ما يفضحك» وفي تعليق آخر: «كل البنات لازم تشتري فستان ياسمين صبري بالسعر المفاجأة دي».

فستان ياسمين صبري في لقاء آخر: 59 ألف جنيه

وجاء هذا اللقاء السابق في أكتوبر 2017، لكن في حلقة أخرى ظهرت خلالها الفنانة ياسمين صبري مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامجها، كانت في العام 2019، ظهرت بفستان قصير من الشيفون مزين بالورود يجمع بين اللوني الأحمر والأخضر.

وحمل هذا الفستان توقيع دار أزياء «دولتشي آند جابانا»، وبلغ سعر 3.670 دولار، أي أنه تجاوز الـ59 ألف جنيه مصري وقتها، واعتمدت الفنانة ياسمين صبري في هذه الحلقة على الشعر المنسدل الويفي والمكياج الترابي بألوان هادئة.

آخر إطلالات ياسمين صبري

وياسمين صبري من الفنانات اللائي ظهرن بإطلالات وفساتين غالية الثمن، فكان آخر ظهور لها أثناء زيارتها في مستشفى أبو الريش للأطفال، وظهرت وقتها ببدلة بسترة طويلة، مع بنطلون فضفاض باللون القرمزي الفاتح، المزود بخط أبيض من الجانبين، وبلوزة بيضاء، مع مكياج بسيط وشعر منسدل يحمل بعض التموجات.

إطلالة ياسمين صبري حملت توقيع دار الأزياء العالمية dolce and gabbana، وتجاوز سعر البنطلون 850 دولار أمريكي، الذي يعادل 13287 جنيها مصريا، فيما تخطى سعر السترة وحدها 2000 يورو، ما يعادل الـ37 ألف جنيه مصري، ليتخطى سعر البدلة الـ50 ألف جنيه مصري.