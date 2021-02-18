بعد 51 سنة زواج.. رجاء حسين: انفصلت عن زوجي بعد وفاة ابني.. اللي خفت عليه راح

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كشفت الفنانة رجاء حسين عن قرارها في الانفصال عن زوجها الفنان سيف عبدالرحمن، بعد وفاة ابنهما الشهيد العقيد «كريم» الذي رحل قبل سنوات.

وروت «رجاء» خلال لقائها في برنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا» أنها تحملت الحياة الزوجية 51 عامًا، بكل ما فيها من مشاكل وصعاب حتى توفى ابنهما فرغبت في الانفصال بناء على طلبها: «أخدت قرار الانفصال أنا بنفسي.. اللي كنت خايفة عليه راح عاوزة ايه تاني.. لما تجيب زهرية ورد وتسقيها وتحافظ عليها تخافي ويوم لما تيجي عاصفة تشيلها تتعبي وأنا تعبت».

وتابعت رجاء، بأن الرجل عادة يرى أنه يفعل ما يحلو له لكن المرأة لأ، وأكدت أنها ترفض هذه الفكرة لكنها ظلت تتحمل كل شيء لأجل أولادها، فهذه مواصفات المرأة العاقلة التي تهتم بأسرتها وتضعها قبل قلبها: «عيطت كتير وتعبت كتير لكن أرجع عاقلة تاني وأشوف وجباتي الزوجية غسيل وطبيخ ومذاكرة أولاد وحفاظ على سمعتنا».

وأكدت «رجاء»، أن علاقتها بالفنان سيف عبد الرحمن مازالت جيدة ووصفته بالرجل الطيب والمحترم: «عاملني كويس جدًا وعمره ما عاملي حاجة وحشة»، مؤكدة أن علاقتهما طيبة حتى عندما تزوج من امرأة أخرى: «تزوج امرأة أخرى من أحب لناس ليا وإحنا صحاب وهي ست مثقفة ومحترمة».

وأشارت إلى حزنها الشديد عند وفاة ابن زوجتها، الذي توفى قبل فترة قليلة: « سيف معندوش إلا كريم وأمل أولادنا.. اللي مات من فترة دا ابن زوجته.. كنت أنا اللي مربياه زعلت جدًا عليه كان في سنة أولى في الجامعة وميكروباص خبط العربية اللي كان فيها».