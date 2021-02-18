الامارات | تايلاند تستعد لتجارب بشرية على ثاني لقاحاتها المضادة لـ "كورونا"

شكرا لقرائتكم خبر عن تايلاند تستعد لتجارب بشرية على ثاني لقاحاتها المضادة لـ "كورونا" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - من المقرر أن تبدأ تايلاند إجراء تجارب بشرية على ثاني لقاحاتها المحلية لمكافحة مرض "كوفيد -19"، باستخدام نفس التقنية التي لدى شركة "مودرنا"، بحسب ما ذكرته وكالة "بلومبرج".

ويأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه تايلاند خططها من أجل تطوير لقاحاتها الخاصة المضادة لفيروس كورونا المستجد.

ومن المقرر أن تبدأ جامعة "شولالونجكورن"، في بانكوك، في إجراء التجارب السريرية في أسرع وقت ممكن قبل شهرأبريل المقبل، ليكون ذلك هو ثاني برنامج للقاحات يخضع للتجارب السريرية في تايلاند، بحسب ما نلقته "بلومبرج" عن كيات روكسرونجتام، الباحث الرئيسي في "مركز التميز لأبحاث اللقاحات وتطويرها" بالجامعة.

وكانت تايلاند أعلنت الأسبوع الماضي أن أول لقاحاتها المحلية، سوف يخضع للتجارب السريرية في آذار/مارس المقبل، حيث تسعى السلطات إلى خفض الاعتماد على الواردات.

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