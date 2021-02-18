تناول هذه الفيتامينات يسبب اضطرابات في المعدة

محمد اسماعيل - القاهرة - أصبح الخبراء ينصحون بتناول الفيتامينات لتعويض الجسم عن النقص الكامل، وخصوصا في ظل انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19".

لكن شركة بوتس الطبية البريطانية أصدرت، تحذيرات بشأن مكملات الفيتامينات المتعددة التي تباع في المتاجر لأنها قد تحتوي على مستويات عالية من الحديد الذي يلحق أضراراً بالمعدة والأمعاء ويؤدي إلى حالات صحية خطيرة أخرى.

وقالت الشركة إن بعض العبوات التي تحتوي على فتيامينات متعددة قد تحمل مستويات عالية من الحديد عوضاً عن فيتامين K، وذلك بسبب أخطاء في تعبئتها، دون ورود أي ذكر لعنصر الحديد على ملصق العبوة، وفقا لـ"24" الإماراتي.

هذا يعني أن المنتج يمثل خطرًا صحيًا محتملاً على الأفراد الذين قد يستهلكون أيضًا مكملات الحديد بالإضافة إلى هذه الفيتامينات المتعددة.

وجاء في بيان المخاطر الصادر عن الشركة الرائدة في مجال الصحة والجمال في المملكة المتحدة: "قد لا تحتوي بعض عبوات الفيتامينات المتعددة على فيتامين K، بل على عنصر الحديد. يمكن أن يؤدي الحديد الإضافي الزائد إلى تأثيرات معدية معوية مثل الألم وعدم الراحة والإمساك أو الغثيان والقيء".

ما مدى سُمّية الحديد

يمكن أن تحدث سمية الحديد عن طريق تناول جرعات عالية من مكملات الحديد لفترات طويلة من الزمن، أو عن طريق تناول جرعة زائدة واحدة.

يمكن أن يضر الحديد الزائد بالجهاز الهضمي، وتشمل أعراض تسمم الحديد الغثيان والقيء والإسهال وآلام المعدة وقد يؤدي إلى نزيف المعدة في بعض الأحيان. وبمرور الوقت، يمكن أن يتراكم الحديد في الأعضاء، ويسبب أضرارًا قاتلة للكبد أو الدماغ.

وبحسب الخبراء، فإن تناول جرعة زائدة حادة من الحديد، يمكن أن يؤدي خلال ساعات إلى تسمم خلايا الجسم، مما يؤدي إلى تلف الكبد في غضون أيام قليلة.