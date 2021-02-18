وصفات طبيعية لعلاج الشيخوخة المبكرة عند الشباب

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 18 فبراير 2021 12:34 مساءً - الشيخوخة المبكرة مرض يُضعف أداء بعض أجهزة الجسم في موعد مبكر عن المعتاد، حيث يصاب البعض بالشيخوخة المبكرة وهم في أواخر الثلاثينيات، وعادة ما تظهر البوادر في سرعة نمو الشعيرات البيضاء أو زيادة عدد التجاعيد على الجلد، وبسبب زيادة معدل الإصابة بها خلال السنوات الأخيرة؛ بسبب نمط الحياة غير الصحي الذي تعيشه الأغلبية، فسوف نرصد لكم فيما يلي طرق التغلب على هذه المشكلة، من خلال تطبيق بعض الوصفات الطبيعية.



خلطة زيت الزيتون مع عصير الليمون

مواجهة الشيخوخة المبكرة



يُعتبر زيت الزيتون حلاً سحرياً في مواجهة الشيخوخة المبكرة؛ لاحتوائه على الدهون الأحادية غير المشبعة ذات الفائدة العظيمة، كما أنه يحتوي على الفوليفينولز المضاد للأكسدة، الذي يحمي الجسم من ردود الأفعال الكيميائية الخطيرة التي تسرع ظهور أعراض الشيخوخة، ومن المعروف أن له قدرة فائقة على شد الجلد وتأخير ظهور التجاعيد، خاصة إذا تم دمجه مع حامض الليمون، لذا اخلطي ملعقتين كبيرة من زيت الزيتون مع ملعقة صغيرة من عصير الليمون ودلكي وجهك بها جيداً بحركات دائرية، ثم اشطفيه بالماء، علماً بأن تكرار الأمر مرتين أسبوعياً سيجعلك تحصلين على نتائج مُرْضِيَة.

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ماسك الموز والعسل والزبادي

وصفات طبيعية لعلاج الشيخوخة المبكرة



يحتوي الزبادي على نوع البكتريا الجيدة التي لها تأثير كبير على مكافحة الشيخوخة، ولا شك أن الفيتامينات والمعادن الموجودة بالعسل والموز تجعلهما من أهم الأطعمة التي يمكن الاعتماد عليها في علاج الشيخوخة المبكرة، لذا اخلطي نصف موزة مع ملعقتين من العسل ونصف علبة زبادي للحصول على ماسك فعال في محاربة التجاعيد، واتركيه على بشرتك لمدة 15 دقيقة، ثم اشطفيه بماء فاتر، وضَعِي منشفة مبللة بماء ساخن على وجهك لمدة 3 دقائق أخرى للحصول على أفضل نتائج.

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العدس لمكافحة الشيخوخة

مكافحة الشيخوخة



الكثيرات لا يعلمن أن للعدس فوائد كثيرة للبشرة؛ لكونه يضيق المسامات الواسعة، ويساعد في إنتاج الخلايا الجديدة، وكل ما عليكِ هو سلق ملعقتين كبيرتين من العدس الأصفر وانتظاره حتى ينضج، ثم قومي بهرسه وفرده على وجهك، واتركيه حتى يجف تماماً، وبعدها اغسلي وجهك بالماء البارد وجففي بشرتك بلطف.

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص

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