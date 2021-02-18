كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 18 فبراير 2021 12:34 مساءً - يُحدّد أسلوب تسريحة الشعر نظرة المرأة للموضة، وعندما يتعلّق الأمر بالتسريحات المناسبة للعمل علينا الإعتراف بأنّ تسريحات الضفائر المتنوّعة تتصدّر لائحة تسريحات الشعر التي تنجح في كلّ مرّة بإضافة تلك اللمسة المميّزة إلى إطلالتك. وتحتلّ الضفائر بمختلف أشكالها المركز الأول بين تسريحات الشعر السهلة، وهي من الأساليب السهلة والبسيطة؛ إذ لا تحتاج إلى ابتكار، ويمكنك تطبيقها بخطوات سريعة، مع تغيير بعض التفاصيل فقط، كإضافة بعض الإكسسوارات الخاصة بالشعر.

وفي ما يأتي، نستعرض لك أجمل موديلات تسريحات ضفائر مناسبة للعمل لتستوحي منها التسريحة الجذابة والملفتة، وتتألقي بمظهرعصري وغير تقليدي.

موديلات تسريحات ضفائر مناسبة للعمل

أجمل موديلات تسريحات شعر الضفائر المناسبة لأجواء العمل



تسريحة ضفيرة السنبلة العادية

تسريحة ضفيرة السنبلة العادية لإطلالة يومية

إذا كنت تبحثين عن ستايل عصري لتتألقي جمالًا وجاذبية، فتُعد هذه التسريحة خيارك الأفضل، ولا تتطلب الكثير من الجهد لتنفيذها، وهي مناسب جدًا لأجواء العمل. وتمنحك إطلالة متجدّدة ومختلفة تمامًا، ومظهرًا حيويًا وناعمًا.



تسريحة ضفيرة السنبلة الفرنسية

تسريحة ضفيرة السنبلة الفرنسية لإطلالة ناعمة

تسريحة مثالية ومناسبة للعمل لتتألقي بإطلالة طبيعية وعصرية، ولك الحريّة بإعتماد غرَّة الشعر لإضافة بعض الحركة إلى التسريحة. ويمكنك أيضًا اعتمادها على شكل ضفيرة خاصة إذا كان شعرك متدرّج الألوان.

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تسريحة الضفيرة المتشابكة

تسريحة الضفيرة المتشابكة لإطلالة عملية لافتة وجذّابة

تتميّز هذه التسريحة بعفويتها، وتُعدّ خيارًا موفقًا لإطلالتك العملية؛ بحيث تزين شعرك، وتمنحك إطلالة عالية من الأناقة والجمال، وستبدو أجمل بالتأكيد، إذا اعتمدت معها ربطات شعر مزيّنة بحبات كبيرة من اللؤلؤ الملوّن.



تسريحة الضفيرة الكلاسيكية على شكل تاج

تسريحة الضفيرة الكلاسيكية على شكل تاج تُناسب الأجواء العملية

لا تتردّدي في اعتماد هذه التسريحة، فهي تُضفي على إطلالتك الحيوية ومناسبة لأجواء العمل. يمكنك إضافة بعض اكسسوارات الورود البسيطة لتمنحي تسريحتك المزيد من التألّق، ولإضفاء لمسات من الجاذبية على إطلالتك.

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تسريحة ضفيرة ذيل السمكة

تسريحة ضفيرة ذيل السمكة تُعد من أكثر تسريحات الضفائر رواجًا

إذا كنت ترغبين في إطلالة غير تقليدية تُبرز جمال ملامح وجهك بأسلوب جذّاب خلال العمل، لا تتردّد في اختيار هذه التسريحة التي تجمع ما بين العصرية والكلاسيكية، لإطلالة أكثر جمالًا وجاذبية، ولستايلٍ ملفت وفريدٍ من نوعه.



تسريحة الضفيرة البوهيمية

تسريحة الضفيرة البوهيمية لإطلالة شبابية مُفعمة بالحيوية

مما لا شك فيه أنّ هذه التسريحة من أكثر التسريحات بساطة وسهولة، ولا تحتاج لتمضية الساعات لتطبيقها، وتتميّز بأسلوبها العصري الذي يليق بك في وقت العمل وستُساعدك على إبراز جمالك الطبيعي. وحتمًا ستبدو مختلفة ومميزة في أوقات العمل وتُعطيك شكلًا جذابًا وجميلاً وتمنحك إطلالة عفوية.

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تسريحة كعكة الشعر الرخوة مع الضفيرة

تسريحة كعكة الشعر الرخوة مع الضفيرة لإطلالة عصرية وأنيقة في آن

تُعتبر من التسريحات الرائجة جدًا، فهي تسريحة سريعة وعفوية. فالضفيرة أكثر ما يجمع الشعر ويحافظ عليه، كما أنها ملائمة للشعر الطويل، يُمكنك تطبيقها لتتألقي جمالًا وجاذبية، ولا تنسي اختيار مشابك الشعر المزيّنة بالحروف التي ترغبين في إظهارها، وهي متوافرة بأشكال مختلفة لتضفي لمسة من السحر والجمال على تسريحتك المميزة.



تسريحة الضفائر المزدوجة العصرية

ابرزي جمال شعرك المموّج بهذه التسريحة اللافتة

إذا كنت ترغبين في الحصول على إطلالةٍ شبابية، بسيطة وعصرية في آنٍ، فليس هناك أجمل من هذه التسريحة، ويمكنك استخدام ربطات الشعر القماشية المُلوَّنة لتزيين تسريحتك بطريقة لافتة وغير تقليدية.



تسريحة الضفائر المقلوبة على شكل كعكة مُنخفضة

تألّقي بتسريحة الضغيرة المقلوبة على شكل كعكة

إذا كنت تبحثين عن ستايل مُختلف في أوقات العمل، لا تتردّدي في اختيار هذه التسريحة للحصول على إطلالة مُفعمة بالحيوية، لتتألقي بها وتزيد من أنوثتك وجاذبيتك. وحتمًا س تضفي على إطلالتك ستايلًا أنيقًا وعصريًا في الوقت نفسه. ويمكنك اختيار أي نوعٍ من الأكسسوارات لاضفاء بعض اللمسات الساحرة.

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