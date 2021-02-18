أقراط موضة صيف 2021 من وحي الفاشينيستا

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 18 فبراير 2021 12:34 مساءً - تنشر النجمات والفاشينيستا صورهن بأجمل الاطلالات والاكسسوارات التي تكشف عن أخر صيحات الموضة.

تألقي بأحدث صيحات أقراط صيف 2021 بوحي من الفاشينيستا، حيث ظهرت العديد من الموديلات العصرية التي يمكن أن تختاري من بينها.

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أقراط الأزرار

ديما الأسدي





برزت صيحة أقراط الأزرار الكبيرة التي تلتصق بالأذن لتمنح المرأة إطلالة مميزة ولافتة وتضيف لها لمسة أنيقة، وقد اعتمدت الفاشينيستا ديما الأسدي أقراط الأزرار التي تجمع بين الذهبي والأسود من شانيل Chanel.







أقراط السلاسل المعدنية

شهد الجميلي



صيحة أخرى رائجة في عالم الموضة وهي أقراط السلاسل المعدنية، سواء باللون الذهبي أو الفضي، ويمكن أن تجمع بين اللونين، وقد ظهرت الفاشينيستا ديما الأسدي بأقراط السلاسل المعدنية الطويلة.



كما ارتدت شهد الجميلي أقراط السلاسل المعدنية بصيحة الشراشيب الطويلة.





أقراط الحلقات الصغيرة

لانا الساحلي





تستمر صيحة الحلقات هذا العام، وخاصةً الحلقات الصغيرة والمجوفة، وقد اعتمدتها الفاشينيستا لانا الساحلي بتصميم ناعم وعصري، كما اختارت أقراط الحلقات الكبيرة الذهبية في إطلالة أخرى.



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الأقراط بالألوان الحيوية

شهد الجميلي





أضيفي لمسة نابضة بالحيوية لإطلالتك في الصيف واختاري أقراط بألوان زاهية مثل أقراط شهد الجميلي باللون الأحمر.



أيضاً اختارت شهد أقراط مربعة باللون الأصفر ومرصعة بفصوص ملونة لتزيد من جاذبيتها.



الأقراط الذهبية

تمارة القباني





تتسم الأقراط الذهبية بسحر خاص، وخاصةً حينما تكون بتصميم كبير أو طويل مثل أقراط تمارا القباني الذهبية بالدوائر مختلفة الأحجام والتي منحتها لمسة شرقية مع العبايه الملونة.



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