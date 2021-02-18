نزار الفارس يثير الجدل من جديد مع راقصة: بتقري المعوذتين ببدلة الرقص؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

من جديد أثار الإعلامي العراقي نزار الفارس، الجدل، من خلال فيديو الترويج لحلقة جديدة من برنامجه المذاع على قناة الرشيد العراقية، استضاف فيها الراقصة أليسار.

وظهرت الراقصة أليسار في المقطع المنشور عبر حساب الإعلامي العراقي على تطبيق «إنستجرام»، وهي ترقص بجانب نزار الفارس ويبدو عليه علامات الخجل.

لكن في المقطع الثاني للراقصة التي كشفت أن الرقص بالنسبة لها هواية وموهبة لا يمكن أن تتنازل عنها من أجل الرجل، وأحرجها «نزار»، إذ أوضحت الراقصة أنها تقرأ المعوذتين قبل دخولها خشبة المسرح لأداء رقصتها.

وقاطعها «نزار» لسؤالها «هل ترددين المعوذتين وأنت ترتدين بدلة الرقص» لترد عليه قائلة: «أقرأها وأنا ارتدي إسدالا مغطي كل جسمي».

وذكرت «أليسار» عن حبها للفنانة فيفي عبده ورغبتها في التعاون مع الفنان محمد رمضان، في أي عمل فني يجمعهما.

نزار الفارس عن رانيا يوسف

وكان الإعلامي الكويتي نزار الفارس، أجرى لقاءً مع الإعلامية الكويتية مي العيدان، عبر برنامج «سكايب»، وتحدث عن استضافته للفنانة المصرية رانيا يوسف وتصريحاتها التي أثارت الرأي العام.

«كنت مصاب بكورونا واتصلت بي إحدى المجلات لسؤالي عن التحرش برانيا يوسف، قمت سجلت مكالمة تليفونية وقولت إنها قد أمي»، بهذه العبارة بدأ الإعلامي العراقي الحديث مع مي العيدان، مضيفًا، «صرنا بزمن السيدة هي التي تتحرش بالرجل، مو العكس، ما تعطي مجال للرجل يتحرش بيها، والدتي حلوة أصغر من رانيا يوسف بسنة عمرها 46 سنة، ومديرة مدرسة».