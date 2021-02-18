«اسلخها بطاطا».. «ديالا» لا تعرف البطالة «بنت وبتشتغل على مقطورة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لم يجد اليأس طريقا إلى حياتها ورغم مرور أشهر قصيرة على تخرج ديالا القواسمي، 22 عامًا، إلا أنها تحدت ظروف البلاد وقلة فرص العمل بسبب كورونا وأسست مشروعا خاصا بها لمواجهة البطالة بعد التخرج في كلية الإعلام.

ولدت «ديالا» في شوارع مدينة رام الله بالضفة الغربية: «اتخرجت من صحافة وإعلام جامعة بيرزيت، قبل ما اتخرج بشهرين سألت نفسي يا ترى هلاقي شغل في ظل ظروف كورونا، وفكرت إزاي ممكن أعمل مشروع خاص بيا أنا».

ديالا: المشروع بدأ من 3 شهور.. وسميته «اسلخها بطاطا»

مقطورة طعام قررت افتتحها الفتاة العشرينية منذ ثلاثة أشهر في شوارع مدينة رام الله حتى تشكل مصدر دخلها من بيع البطاطا المقلية، وأطلقت على مشروعها «اسلخها بطاطا»، وتخصصت في طهي هذا النوع من الطعام بسبب حبها لها.

تحقيق الاستقلال المادي كان هدفها الذي تسعى إلى تحقيقه بعد التخرج، ورغم خوفها من المشروع إلا أنه حقق نجاحا كبيرا في وقت بسيط: «مكنتش متوقعة نجاح مشروعي وبالذات أنه أول مشروع ليا، لكن قدرت أحقق جزء من حلمي، وأوفر مصدر دخل خاص بيا» حسب حديثها لـ «هن».

انتقادات وجهت لـ «ديالا» في بداية افتتاح مشروعها على المقطورة: «الناس فوجئوا في البداية برؤية بنت بتشتغل على مقطورة، لكن بعد كده أظهروا مزيد من الاحترام للمشروع».

تحلم «ديالا» التوسع في فكرة مشروعها بافتتاح عربات بطاطا متنقلة في أنحاء الضفة الغربية: «حلمي إني أتوسع أكتر والفكرة توصل لأنحاء كتير وبلدان أكتر».