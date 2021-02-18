ماذا يحدث لشفتيك عند الإفراط في استخدام المرطب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

تستخدم الكثير من البنات مرطبات الشفاه كثيرا الى درجة الإفراط، ويعتقدن أن ذلك يساعد على الترطيب بشكل أكبر.

لكن هناك بعض الأضراء الذي يسببه الإفراط في شفتيك، نستعرضه بحسب ما أورد موقع "bright side".

1- جفاف البشرة:

تحتوي المرطبات على مكونات مثل الفينول والكافور والمنثول والعطور والمنكهات وحمض الساليسيليك، تسبب التهابات أو تقشير للشفاه حلال الإفراط في استخدامها.

2- الاحمرار حول الشفتين:

يؤكد المتخصصون أنه يجب وضع المرطب أكثر من ثلاث مرات يوميا، عند الاستيقاظ وبعد الأكل وقبل النوم مباشرة، أما الإكثار في استخدامه يسبب احمرار أو ظهور بقع صغيرة حول منطقة الشفاه.

3- لا تستفيد شفتيك من المرطب:

من كثرة استعمال المرطب يمكن ألا تستفيد شفتيك منه بعد ذلك، حيث تخلق بعض التركيبات حاجزا لمنع الرطوبة، ما يؤدي إلى تقليل عمل شفتيك من أجل الحفاظ على مستويات الترطيب الخاصة بك.

4- قد يصبح إدمانا:

الإفراط في استخدامه قد يصير عادة لاواعية لا نهدأ إلا بالحصول عليه، من أجل التخلص من التوتر أو القلق، لذا يجب أخذ الحذر جيدا.