للسيدات.. نصائح لو عندك «فوبيا» من قيادة السيارات «اتعلمي مانيوال الأول»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تعاني بعض السيدات من فوبيا قيادة السيارات، وهو ما يعرف بـ «رهاب القيادة»، حيث يشكين من عدم قدرتهن على تعلم القيادة وفشلهن في ذلك رغم المحاولات المتكررة.

سارة سعيد مدرسة علم النفس، قدمت لـ«هن»، بعض النصائح للسيدات للتخلص من الخوف من قيادة السيارات، مشيرة إلى أن هذه المشكلة تعود إلى وجود معلومات خاطئة، أو تعلم القيادة من البداية بطريقة غير سليمة، وتلقي معلومات ليست صحيحة عن تسيير السيارات.

وأشارت إلى أن الفتيات والنساء يعانين من هذه المشكلة عند تعرضهن لحادث في بداية تعلمهن القيادة، أو مضايقات من السائقين، وغيرها من المواقف التي تثبت في أذهانهن، ومن ثم تسبب خوفهن من القيادة.

وأوضحت مدرسة علم النفس، أن الحل يتمثل في تعلم القيادة عن طريق مدرب متخصص في ذلك، لتتخلص جزئيًا من هذه المشكلة، مشددة على أن هذا الخوف لن يزول من أول مرة، لكنها ستتعلم وتتخلص من الخوف بتتابع حصص تعلم القيادة بشكل احترافي.

وأشارت إلى أن وجود مدرب محترف مع الفتاة يتحكم في السيارة بفرامل إضافية في السيارات المجهزة لتعليم القيادة، يتسبب في شعور الفتاة بالاطمئنان، ومن ثم التخلص الجزئي من «الخوف من السواقة».

من جانبه، نصح أحمد شوقي مدرب قيادة سيارات، السيدات اللاتي يعانين من الخوف من قيادة السيارات بالتوجه لأي مدرسة قيادة معتمدة، وتلقي التدريب على أيدي المتخصصين بها، مشيرًا إلى أن هذه المدارس تقدم كورسات القيادة بشكل علمي.

ونصح «شوقي» في تصريح لـ«هن»، السيدات بأن يبدأن التعلم على السيارات ذات الغيارات العادية «مانيوال»، ثم تتجه لتعلم القيادة على السيارات الأتوماتيك.

وحذر من تعلم السيدات القيادة على السيارات الأتوماتيك فقط، تحسبًا للظروف التي قد يواجهنها، مشددًا على أن الأصل في القيادة هو تعلم مانيوال ثم الأتوماتيك.