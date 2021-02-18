منها مشكلات في القلب.. تعرف على مخاطر الأنيميا

القاهرة - سمر حسين - صحة

يصاب البعض بفقر الدم وتوجد منه أنواع عدة، قد يكون فقر الدم مؤقت أو طويل المدى، وقد يتدرج من بسيط إلى شديد، وأحيانا تكون الأنيميا علامة على مرض خطير.

أعراض الأنيميا

من أعراض الأنيميا كما ذكرها موقع «Mayo Clinic»

يمكن أن تختلف علاماتُ فقر الدم وأعراضه بناءً على السبب.

إن نتجت الأنيميا عن مرض مزمن، يمكن أن يحجب المرض أعراض الأنيميا، لذلك يمكن اكتشاف فقر الدم عند إجراء اختبارات لمرض آخر.

الإرهاق.

الضَّعف.

شحوب الجلد أو اصفراره.

عدم انتظام ضربات القلب.

ضيق النفس.

الدُّوَار أو الدوخة.

ألم الصدر.

برودة اليدين والقدمين.

الصداع.

أنواع الأنيميا

الثلاسيميا.

فقر الدم اللاتنسجي.

فقر الدم المنجلي.

فقر الدم الناجم عن نقص الحديد.

أسباب الأنيميا

تَحدُث الإصابة بفقر الدم عندما لا يحتوي الدم على ما يكفي من خلايا الدم الحمراء.

عندما لا يُنتِج الجسم ما يكفي من خلايا الدم الحمراء.

يُؤدِّي النزيف إلى فقد خلايا الدم الحمراء بسرعة أكبر مما يمكن استبداله.

يُدمِّر الجسم خلايا الدم الحمراء.

ويسبب نقص الحديد في الجسم عجزه عن إنتاج ما يكفي من الهيموجلوبين لخلايا الدم الحمراء.

ومن دون الإمداد بالحديد، يحدث هذا النوع من فقر الدم مع الكثيرات من النساء الحوامل. وهو أيضًا يحدث بسبب فقدان الدم، مثل نزيف الدم الغزير خلال الحيض والقُرح والسرطان والاستخدام المنتظم لبعض المسكنات الألم المتاحة دون وصفة طبية وخاصة الأسبرين، والتي يُمكن أن تُسبِّب التهاب بطانة المعدة، والتي بدورها تُؤدِّي إلى فقدان الدم.

فقر الدم الناتج عن نقص الفيتامينات

أي نظام غذائي يفتقر إلى الفيتامينات وغيره من العناصر المغذية الرئيسية يُمكن أن يتسبَّب في انخفاض إنتاج خلايا الدم الحمراء.

مضاعفات الأنيميا

الإرهاق الشديد.

يسبب فقر الدم الحاد إلى الشعور بالإرهاق الشديد.

مضاعفات الحمل.

قد تكون النساء الحوامل المصابات بفقر الدم بسبب نقص حمض الفوليك أكثر عرضةً للمضاعفات، مثل الولادة المبكرة.

مشكلات في القلب

عندما تصاب بفقر الدم، يمكن أن يضخ القلب المزيد من الدم لتعويض نقص الأكسجين في الدم، مما يسبب تضخم القلب.