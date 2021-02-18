بخلاف الألبان والجبن.. 8 أغذية تحتوي على الكالسيوم

القاهرة - سمر حسين - صحة

لا يفضل البعض تناول منتجات الألبان والجبن للحصول على مصدر جيد للكالسيوم، ويوجد في العديد من الأطعمة الأخرى التي تعمل على بناء العظام وتقويته، فالكالسيوم يوجد في العديد من الأطعمة التي لا تحتوي على الحليب والجبن واللبن برغم أنها جميعًا مصادر من الدرجة الأولى للكالسيوم، ومن بدائلها كما ذكرتها الدكتورة ولاء ابو الحجاج، استشاري التغذية العلاجية لـ «هُن».

أطعمة تحتوى على مصادر الكالسيوم

السمسم

يعتبر من المصادر الغنية بالكالسيوم.

البروكلي والمنتجات الخضراء

بها نسبة كبيرة من الكالسيوم، التي تعمل على تحسين الصحة.

منتجات نباتية

منها الفول النابت والحلبة تمتص نسبة كالسيوم مع فيتامين «د».

الشوربات

مثل شوربة السي فود والجمبري تعتبر من مصادر الكالسيوم الطبيعية.

قشر البيض

تطحن قشور البيض وتوضع مع منتجات الألبان.

بذور الليمون والبرتقال

يفضل تناول بعض بذور الليمون والبرتقال لزيادة نسبة الكالسيوم.

ومن الأطعمة الأخرى التي تحتوى على نسبة كالسيوم

السلمون

من الأطعمة التي تحتوى على نسبة كالسيوم عالية.

السردين المعلب.

كانت أظهرت الأبحاث أن المراهقات وخاصة اللاتي يمارسن الرياضة وكذلك النساء والأفراد المصابين بعدم القدرة على تحمل اللاكتوز أو لديهم حساسية من الحليب ومشتقاته وكبار السن يجب عليهن مراقبة مستويات الكالسيوم لديهن عن كثب.

فوائد الكالسيوم

صحة العظام

يُخزن 99% من الكالسيوم في الجسم في العظام والأسنان. وإلى أن تبلغ سن البلوغ، يعيد الجسم بناء العظام وتقويته باستمرار، وبذلك يتطلب كمية منتظمة من الكالسيوم.

وظيفة القلب

إن الكالسيوم هو ما يبقي عضلة القلب تخفق بالمعنى الدقيق، يطلق الكالسيوم إشارات الخلايا التي توجه العضلات إلى الانقباض وتجعلك تتحرك.

امراض القلب

يساعد في علاج امراض القلب.

حصوات الكلى

يعتقد البعض أن الكالسيوم يتسبب في تكون حصوات الكلى، لكن ذلك غير صحيح. فقد أثبتت الأبحاث أن تناول الكالسيوم يساعد على الوقاية ضد حصوات الكلى التي تتسبب في الضرر لبطانة الجسم.