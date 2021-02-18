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3 وصفات سي فود ينصح بتناولها في البرد (صور)

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القاهرة - سمر حسين - مطبخ

كتب: هن -

05:51 ص | الخميس 18 فبراير 2021

صورة أرشيفية

تقدم «هن» طريقة عمل السي فود بثلاث وصفات مختلفة كالآتى:

فريك بالسي فود

مقادير فريك بالسي فود

نصف كيلو فريك   نص سلقة

2 كابوريا  

2 كاليماري   وسط حلقات

6 جمبري   وسط

2 فص ثوم   صحيح

2 فص حبهان  

2 عود كرفس  

2 عود كرات   مقطع

جزرة   مقطعة 1

حزمة شبت مفرومة  

1 بصلة مفرومة  

ملح وفلفل  

زيت

للتقديم

بصل أخضر مفروم  

ليمون أضاليا   شرائح

طريقة تحضير فريك بالسي فود

يفرم الجزر مع الكرات والكرفس والثوم والبصل والشبت وشرائح الليمون وملح وفلفل وحبهان.

يشوح المحتوى في ملعقة زيت على النار ثم يضاف السي فود.

يضاف الفريك ويقلب المحتوى جيدًا.

يضاف الماء الساخن ثم يترك مغطى تى تمام النضج ويقدم مزينًا بالبصل الأخضر وشرائح الليمون.

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سي فود كباب

مقادير سي فود كباب

سمك فيليه  

جمبري  

سبيط  

طماطم  

بصل  

فلفل الوان  

ثوم  

كمون  

ليمون  

كزبرة خضراء  

زيت زيتون  

خل  

زعتر  

ملح  

فلفل  

طريقة تحضير سي فود كباب

تبلي الجمبري بالخل

قطعي الفلفل الألوان حلقات و ضعي جمبري داخل كل حلقة من الفلفل

قطعي السبيط حلقات وضعي قطعة سمك فيليه داخل كل حلقة سبيط

اخلطي زيت الزيتون مع الليمون والكمون والثوم المفروم وزعتر مفروم ثم افرميهم باستخدام كبة كهربائية

تبلي الشيش سي فود بعد وضعهم في خلة خشبية على شواية ساخنة مدهونة بالزيت حتى تنضج ثم قدميها

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سي فود تامبورا

مقادير سي فود تامبورا

جمبرى وسط مقشر  

كاليمارى حلقات  

سمك فيليه صوابع  

شراب شعير  

بيكنج بودر  

بيكنج صودا  

نشأ   

دقيق  

دقيق ذرة أصفر  

ملح  

فلفل  

كمون  

بابريكا  

صويا صوص  

سويت اند شيلى صوص  

زيت

طريقة تحضير سي فود تامبورا

اخلطي الدقيق و النشا و البيكنج بودر و البيكنج صودا و يقلبوا جيدا

ضيفى الملح وفلفل و الكمون و البابريكا و يقلبوا مرة اخرى حتى تمتزج المكونات

ضيفى شراب الشعير غير المحلى و يقلب جيدا حتى الحصول على قوام متوسط

يمكن اضافة القليل من الماء او اللبن مكان شراب الشعير

اغمسي الجمبري و الكاليماري و السمك فى الخليط ثم يرفع و يحمر فى زيت غزير

ارفعى السى فوود على ورق المطبخ ثم يقدم مع الصوصات المفضلة حسب الرغبة بالهنا.

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الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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