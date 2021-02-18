5 أشقاء ينتجون أول براند لـ«إسكارف» مصري: «كابيشو» من صنع بلدنا

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

قبل نجو شهرين كان الأشقاء الخمسة في طريقهم لوضع اللمسات الأخيرة، لإخراج فكرة مختلفة طالما حلموا بها، فـ «موانا» هو أول براند مصري متخصص في صناعة الإيشاربات بالـ«هاند ميد» وتصميمات جذابة منها الشيفون والكابيشو.

«حبينا نعمل حاجة مختلفة برا الكارير بتاعنا وننزل بيها سوق العمل» هكذا تحدثت «منى» عن المشروع الخاص الذي أسسته مع باقي أشقائها الأربعة، رغم التخصصات المختلفة التي يعملون بها، لكن العمل خارج سياق الروتين كان هدفا نصب أعينهم: «إحنا بنشتغل في مجالات مختلفة.. لكن حبينا يكون عندنا باب رزق جديد»، بحسب حديثها لـ«هن».

«تصميمات الإيشاربات مختلفة وجديدة بالشيفون والهاند ميد.. بالإضافة إلى الكابيشو وهو التصميم الجديد» الفكرة التي استقر عليها الأشقاء الخمسة، ليخوضوا رحلتهم حول المعرفة الكافية لفتح خط الإنتاج: «سألنا كتير واتلخبطنا.. لكن أصرينا نعمل حاجة مختلفة.. وده اللي قدرنا نوصله».

«موانا» اسم البراند الذي استقر عليه الأشقاء الخمسة، الذي جمع بين مميزات متعدد، بحسب «منى» التي أوضحت أن البراند هو الأول من نوعه في رسم الشغل اليدوي على الإيشاربات، بالإضافة إلى الاعتماد على جودة عالية من الخامات وطرحها للجمهور بأسعار أقل، وأيضًا إدخال صيحات مختلفة منها «الكابيشو» وهو صيحة جديدة في عالم الإيشاربات: «حاولنا نمسك العصاية من النص.. شغلنا مميز وبنقدم أحلى حاجة وبسعر يناسب الكل».

ورغم المدة القصيرة التي تواجد خلالها «موانا» في السوق المصري لكنه استطاع جذب جمهور وشريحة كبيرة: «ناس كتير انبهروا بشغلنا وانجذبوا للتصميمات بتاعتنا سواء الكابيشو أو الشيفون أو الهاند الميد.. ومنهم إعلاميات زي الإعلامية نهى عبدالعزيز والإعلامية سالي شاهين ورضوى حسن ودعاء فاروق».