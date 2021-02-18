منها البيض.. 10 أطعمة تساعد في علاج التهابات الغدة الدرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور جمال

التغذية الصحية هي الطريقة الفعالة لتخفيف التهابات الغدة الدرقية التي تسبب كتل وعادة ما تكون حميدة، لأنها تكون غالبا بسبب نقص اليود، وهو أمر ضروري لإنتاج هرمونات الغدة الدرقية.

ويمكن لبعض الأطعمة أن تعمل على التقليل من التهابات الغدة الدرقية، نذكرها لكم، بحسب ما أورد موقع "flabflix".

1- البيض:

هو غني بالسيلينيوم الضروري للمساعدة في تنشيط هرمونات الغدة الدرقية، لأنه غالبا ما تنتج تلك التهابات الغدة بسبب خمول في الهرمونات.

2- سمك السالمون:

هو أيضا غني بالسيلينيوم الذي يساعد على تنشيط الهرمونات، وبه مضادات الاكسدة التي تحارب الخمول.

3- الزبادي:

أفضل الحلول في علاج تلك الأمراض، لأنه غني باليود ويساهم علاج مشاكل الغدة الدرقية بسهوله.

4- البازلاء:

جزء من عائلة البقوليات ومن أفضل الأطعمة لتقليص الغدة الدرقية، بسبب السيلينيوم الموجود فيها ولاحتوائها على الكربوهيدرات التي تساهم في علاجها.

5- الفراخ المشوية :

من الأطعمة الغنية بالزنك التي يمكن أن تكون علاجا بديلا، وذلك لأنها قليلة الدهون.

6- التونة:

مصدر رائع لليود الذي يساهم في علاج الغدة الدرقية.

7- لحم البقر:

يعتبر الزنك من العناصر الغذائية المفيدة في علاج معظم حالات التهابات الغدد الدرقية، ويعد لحم البقر من أكثر الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية.

8- اللبن:

مصدر موثوق لليود يمكن تناوله في الصباح، ويعطيك الكثير من اليود الناقص في جسمك أو يمكنك إدخاله في اﻷطعمة المطبوخة الأخرى، ما يمنحك نفس القيمة.

9- السردين:

يحتوي على اليود الذي يمكن أن يمنحك العديد من الخصائص المضادة للأكسدة.

10- العدس:

غني بالزنك الذي يقلل من التهابات الغدة الدرقية.