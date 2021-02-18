أطعمة تزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون منها الطماطم المعلبة

القاهرة - سمر حسين - صحة

أوضح باحثون من جامعة يوتا الأمريكية، أن النظام الغذائي الغني باللحوم الحمراء، والأخرى المصنعة مثل السويس والبرجر، يزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون.

وحلل الباحثون بيانات 45 شخصا، واتضح من الدراسة أن تناول كميات كبيرة من الألياف الغذائية يقلل من خطر الإصابة بالمرض بنسبة 16%، في حين أن تناول كميات كبيرة من الزبادي يقلل من المخاطر بنسبة 19%.

أظهرت النتائج أن الإفراط في تناول الكحوليات يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم بنسبة 58%، وأن تناول اللحوم الحمراء بكثرة يزيد من خطر الإصابة بالمرض بنسبة 13%، واستنادا إلى هذه النتائج، يُنصح بالحد من استهلاك اللحوم الحمراء والكحوليات، قدر المستطاع.

ونصح الباحثون بإدراج منتجات الألبان في النظام الغذائي اليومي، خاصة الزبادي، وزيادة استهلاك الألياف الكلية من الحبوب الكاملة والفواكه والخضروات.

أطعمة أخرى تسبب سرطان القولون

الطماطم المعلبة

تزيد الطماطم المعلبة من خطر الإصابة بسرطان الثدي والبروستاتا، والبلوغ المبكر، واضطرابات في معدلات الحرق في الجسم، والعقم، ومن الأفضل استخدام الطماطم الطازجة قدر الإمكان.

الزيوت المهدرجة

أفضل شيء هو استخدام الزيوت الطبيعية للطهي، وليس المهدرجة، ومن بين الأفضل زيت «الزيتون البكر، وجوز الهند البكر، والنخيل».