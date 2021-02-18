مراهقة أمريكية تتعرض للضرب حتى الموت على يد صديقها «صور»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ألقي القبض على صديق سابق لمراهقة من ولاية كولورادو الأمريكية بعد أن عُثر على جثتها بعد تعرضها للضرب المبرح حتى الموت في موقف للسيارات ووجهت إليه تهمة القتل العمد.

وقالت شرطة مدينة فورت كولينز في بيان صحفي إن شاب يدعى ستيفن مكنيل البالغ من العمر21 عامًا، قتل الفتاة دانييل هوبتون البالغة من العمر 18 عامًا في ساحة انتظار السيارات بمجمع «Whispering Pines Apartments» في 6 فبراير الجاري بعد أن دخل الاثنان في جدال ومشاجرة.

وقالت الشرطة إنه تم القبض على «ماكنيل» في 7 فبراير وتم حجزه في سجن مقاطعة لاريمر، ويواجه أيضًا تهماً بالعنف المنزلي وانتهاك أمر الحماية وانتهاك شروط ضمان الكفالة، وكانت استجابت الشرطة في 6 فبراير لبلاغ بعد تلقي مكالمة طوارئ تفيد بوجود امرأة مصابة فاقدة الوعي في ساحة انتظار السيارات، وفقا لـ«dailymail».

وقال رجال الشرطة إن الفتاة «هوبتون» وصديقها السابق «ماكنيل» كانا يتواصلان مع مجموعة من الأصدقاء في ذلك المساء وتوجهوا إلى ساحة انتظار السيارات، وإعتدى «ماكنيل» عليها بالضرب وترك المكان هاربًا وإتصل الأصدقاء بالشرطة.

وعند وصول قوات الشرطة وجدت أن «هوبتون» تعاني من إصابات تهدد حياتها والتي أكدت تعرضها لهجوم وتم نقلها إلى مستشفى بالمنطقة قبل أن تتوفى متأثرة بجراحها، وأكد مكتب الطبيب الشرعي في مقاطعة لاريمر بأن وفاتها جاءت جراء جريمة قتل وقال إنه سيعلن سبب وفاتها في تاريخ لاحق.

كما تم القبض على صديق آخر يدعى إيان رياس، والذي إعتبرته الشرطة شريك في الجريمة بعد أن نفى معرفته بـ«هوبتون» أو سبب إصاباتها عندما استجوبته الشرطة في مكان الحادث من خلال التحقيق رغم الأدلة التي تثبت خلاف ذلك.