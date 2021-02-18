في عيد ميلاده الـ45.. حب تيم حسن ووفاء الكيلاني بدأ «على الهوا»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قصة حب بدأت خلف الأضواء وتوجت بالزواج جمعت الفنان السوري تيم حسن، الذس يحتفل اليوم الفنان السوري بعيد ميلاده الـ45 والإعلامية وفاء الكيلاني، في عام 2017، حيث عاش «تيم» طفولته في العاصمة السورية دمشق، وتزوج للمرة الأولى من ديما بياعة وأنجب منها ولدين وانفصلا في عام 2012 بعد 10 سنوات زواج نشب خلالهما خلافات انتهت بالطلاق، قبل أن يلتقي وفاء الكيلاني.

بداية القصة

وبدأت قصة حب جديدة عام 2014 مع الإعلامية وفاء الكيلاني، التي أجرت معه حوارا في برنامج «الحكم» في نفس العام ليتعرف الثنائي على بعضهما لأول مرة، وقدمته «وفاء» بطريقة استثنائية كانت تحمل في مضمونها كلمات غزل ومدح ووصفته آنذاك بـ«جنتل الشاشة العربية».

لقبته بـ«سيد الرجال» ثم تزوجته

وجاءت أسئلتها خلال اللقاء تتحدث عن حياته الشخصية وأسباب انفصاله وما هي المواصفات التي يتمناها في شريكة حياته المستقبلية، وأخبرته خلال الحوار بأن هناك عدد من المعجبات يرونه «سيد الرجالة».

حب من أول نظرة

وخلال الحلقة تقدمت وفاء الكيلاني بطلب الزواج من «تيم» حيث سألته عن رد فعله إذا أخبرته: «تيم أنا عايزة أتجوزك» ليرد دون تردد: «فورًا حبيبة قلبي»، وظلا صديقان حتى تحولت صداقتهما لقصة حب توجت بالزواج، حيث أعلن الثنائي زواجهما فجأة رغم فارق السن بينهما لصالح «وفاء» ولكن حبهما كسر كافة الحواجز بينهما.

ولم ينته الحوار وقتها إلى هذا الحد بل ألقى شعرًا وقام بالغناء و اختار أغنية «سألوني» للفنان وائل كافوري، وانتهت الحلقة ولم تنته علاقة الثنائي بعد ذلك.

وأنجب «تيم» ورد وفهد من زوجته السابقة الممثلة ديما بياعة، وأعلنا الطلاق في فبراير عام 2012، بينما كانت وفاء الكيلاني متزوجة من طوني ميخائيل عام 2008 أثناء فترة عملهما معًا في روما وأنجبت منه ابنتها جودي وابنها ريان وانفصلا بعد ذلك.

وأشيع خبر انفصال تيم ووفاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتجاهل الثنائي ما قيل عن علاقتهما ونشر زوجها «تيم» صورا لهما عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور «انستجرام» لينفيا ما تردد بشأن نشوب خلافات بينهما.