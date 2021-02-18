تم الـ21.. وفاء صادق في عيد ميلاد ابنها: كل سنة وأنت بطلي «صورة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

احتفلت الفنانة وفاء صادق، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، بعيد ميلاد ابنها الأكبر الحادي والعشرين.

ودونت «وفاء»، قائلة: «17 فبراير، عيد الحب كله، عيد ميلاد فرحة قلبي، بقى 21 سنة بالتمام والكمال، كل سنة وأنت طيب يا بطلي».

ونالت الصورة، استحسان المتابعين وتفاعلهم، فجاء من بين التعليقات: «ربنا يبارك فيه ويخليهولك، ربنا يحفظم جميعا».

فيما علقت الفنانة رانيا فريد شوقي، قائلة: «ماشاء الله كل سنة وهو طيب وعقبال مليون سنة يارب».

معلومات عن وفاء صادق

- مواليد 3 يونيو عام 1970.

- بدأت مسيرتها التمثيلية منذ بدايات التسعينيات من القرن العشرين.

- شاركت في العديد من المسلسلات الدرامية، منها، لن أعيش في جلباب أبي، الآنسة كاف، حصاد الحب، رجل غنى فقير جدا، وزيزينيا.

- هي ابنة المخرج عادل صادق، أما والدتها الفنانة الخليجية الشهيرة أسمهان توفيق ذات الأصول الفلسطينية لكنها تحسب على الفن الخليجي وبخاصة الدراما الكويتية.

- تزوجت الفنانة مرتين، كانت أولهما من المخرج ياسر زايد ولكن الزواج لم يستمر سوى عام واحد وانفصلا في هدوء، وبعدها تزوجت مرة أخرى من المنتج محمد فوزي وأنجبت منه ولديها ثم انفصلا بعد خمس سنوات.

- ابتعدت صادق فترة عن الساحة الفنية وأكدت أن السبب هو رعايتها لأولادها لكنها أكدت رجوعها مرة ثانية خصوصا مع تشجيعهما لها وكان آخر عمل شاركت به في دراما رمضان هذا العام مسلسل «فالانتينو» أمام الفنان عادل إمام.

- ورغم أن اسم وفاء صادق لم يرتبط بالأزمات إلا أنها في مطلع العام الماضي هاجمت زوجها من خلال حسابها الخاص على فيسبوك، حين أعلنت أن طليقها يتهرب من دفع نفقة أبنائه ويدعي كذبًا عدم امتلاكه وظيفة وأموالا ينفق من خلالها عليهم.