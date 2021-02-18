مصير مذيعة «هل أنت عاشق للحب»: لحقت بصاحبة «التورتة» (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عقب ساعات من السخرية من ضيفة ومذيع التورتة، بحلقة «ابني حياتك» المذاع على فضائية الصحة والجمال، أثار برنامج آخر أزمة وسخرية جديدة بسبب حلقة عيد الحب أيضا، وخرجت الأزمة من برنامج «صباحك سكر» الذي يعرض أسبوعياً على القناة، وتقدمه جيهان محمود.

وكانت مقدمة الحلقة أثارت سخرية واسعة بسبب طريقة إدارتها للحوار، مع أحد الضيوف ويدعى «فوكس» والذي قررت توجيه له بعض الأسئلة التي سخر منها الجمهور.

وكانت على رأس هذه الأسئلة: «صباح الفل إنت بتحب؟»، و«هل أنت عاشق للحب، أم عاشق لمن تحب» ليجيب عليها الضيف:«من ده على ده».

وسرعان ما انتشر المقطع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، التي سخرت منه بشكل كبير للغاية، وبات البعض يربط بين هذه الحلقة وحلقة ضيفة التورتة.

مصير مذيعة «هل انت عاشق للحب»

ومن جانبها، اتخذت إدارة القناة قرار ضد البرنامجين، أعلنت عنه في منشور عبر صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، ودونت القناة: «تعلن قناة الصحة والجمال، إيقاف البرامج التالية: برنامج صباحك سكر، وبرنامج ابني حياتك، وذلك لخروجهما عن الضوابط الإعلامية والسياسة التحريرية للقناة».

وتابعت: «كما نهيب بالسادة مقدمي البرامج الالتزام بميثاق الشرف الإعلامي وفي حالة حدوث أي تجاوز سوف تتخذ القناة الإجراءات اللازمة بوقف البرنامج».