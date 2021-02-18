أمهات عن جداول امتحانات أولى وتانية ثانوي: صعبة جدا.. كفاية إحباط للطلبة

القاهرة - سمر حسين - ماما

أعلنت اليوم وزاة التربية والتعليم والتعليم الفنى، جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفوف الأول والثاني الثانوي، والمقررة في الفترة من 27 فبراير حتى 11 مارس 2021، واعترضت بعض الأمهات على جداول الامتحانات التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم، بسبب ضيق الأيام وجمع المواد حيث وصفوا الجدول بـ «صعب».

شيرين: إزاي عربي ورياضة مع بعض

اندهشت الأمهات من الجدول الذي أثار بعض التساؤلات، قالت شيرين حمدي، ولي أمر طالب بالصف الثاني الثانوي: «أولى وتانية ثانوي جدولهم وحش أوي، ازاي عربي ورياضة مع بعض، وإنجليزى وكيمياء مع بعض، كل أولياء الأمور بتتكلم على جمع المادتين والوقت».

حالة من الغضب بعدما شاهد النها الجدول: «ابني أول ما شاف الجدول اتضايق من تقسيمة المواد والجدول ككل، وبيقولي إزاي كدة، الوقت قليل ومادتين تقال مع بعض».

تتمنى «شيرين» تغيير الجدول حتى يستطيع الطلاب التحصيل الدراسي: «ياريت الجدول يتغير ويبقى كفاية مادة واحدة في اليوم علشان الأولاد يقدروا يذاكروا»، متابعة أثناء حديثها لـ «هُن»: فترة الاستراحة بين المادة والتانية كبير جداً ساعة وده هيعمل مشكلة بين الطلبة بسبب التجمعات وهنا ممكن يحصل عدوى بين الطلاب».

مؤسس أمهات مصر: هناك تحفظات على جدول الصفين الأول والثاني الثانوي بسبب ترتيب المواد

وقالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، إن جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي جيدة ولكن هناك بعض التحفظات عليها من جانب أولياء الأمور.

وأضافت «عبير»، أن تحفظات أولياء الأمور تضمنت قلة الوقت المخصص لزمن الإمتحان والتي يضيع ربعه في تسليم أوراق الأسئلة وتوزيع الطلاب واللجان، فضلا عن وجود امتحان مثل اللغة العربية والرياضيات في يوم واحد، وتخصيص 45 دقيقة فقط لمادة الكيمياء ومادة الفيزياء، وغيرها.

وتفاعل أولياء الأمور من الأمهات على صفحة اتحاد أمهات مصر، عبر الفيس بوك، حيث قالت ولي أمر: «طب ينفع امتحن في ساعة مادة زى الكيمياء والفيزياء؟ فيه إيه بجد كدة حرام أوى، ولا العربى اللى في ساعة ونص، بلاش إحباط للطلبة».

وأضافت ولي أمر: «طب ازاي العربي والماث في يوم واحد، اللغه التانية والميكانيكس كل مادة في يوم لوحدهم، مش قادرة أفهم بجد»، وتابعت أخرى: «المشكلة إن الساعة دى بتضيع في تنظيم اللجنة، احنا لامعترضين علي تطوير ولا علي نظام امتحان، بس مجرد ادى العيال وقت يعرفو يحلو فيه بلاش كله ضغط كدا». واستكملت أخرى: «الجدول في منتهي الظلم حرام بجد ترتيب المواد والوقت».