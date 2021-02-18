السعال المزمن ينذر بهذا المرض الخطير

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قالت مؤسسة الرئة الألمانية إن السعال المزمن ينذر بالإصابة بالانسداد الرئوي المزمن COPD، وهو مرض خطير يهدد الحياة.

وأوضحت المؤسسة أن الانسداد الرئوي المزمن يعني تضيق الشعب الهوائية بسبب العمليات الالتهابية، ومن ثم تعرض الرئة للضرر، مشيرة إلى أن التدخين يعد السبب الرئيسي للإصابة بهذا المرض الخطير.

ويعد السعال مزمنا في حال استمراره لمدة تزيد عن سنة. وإلى جانب السعال المزمن تشمل الأعراض أيضا ضيق التنفس ووجود دم في المخاط.

ولا يمكن الشفاء من الانسداد الرئوي المزمن، ولكن يمكن علاجه جيدا وإيقاف تطوره من خلال الأدوية الموسعة للشعب الهوائية، مع الإقلاع عن التدخين.