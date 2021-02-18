منها تذوق الأكل.. 3 أشياء يميزها الجنين في بطن أمه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور جمال:

اكتشف العلماء أن الأطفال يتعلمون أشياء مُعينة وهم في بطن أمهم، من خلال تلك الأشياء يستطيعون تمييز صوت أمهم وهم بالداخل، ويتعلمون بعض الأشياء الأخرى نستعرضها لكم، كما أورد موقع "Brightside".

1- تمييز طعم الأكل:

يقول البروفيسور بيتر هيبر بجامعة كوينز الكندية، إن الطفل يحب الطعام والشراب الذي تتناوله أمه وهو في بطنها، ويستطيع تمييز طعمه عندما يكبر.

وأجرت دراسة على الأمهات الحوامل وكانوا يأكلون الثوم، وأظهرت النتائج أن الأطفال حين بلغ عمرهم 3 سنوات أصبحوا يحبون الثوم ويفضلون طعمه.

2- سماع الأصوات:

أجرى مجموعة من العلماء في فنلندا، تجربة، حيث كانت تستمع بعض الأمهات لأغانِ معينة أثناء الحمل، وأخريات لا يستمعن شيئا، وعندما سمع أبنائهن نفس الأغاني في عمر العامين تفاعل معها أبناء المجموعة الأولى بينما العكس مع المجموعة الثانية.

3- التعرف على الكلام:

قارنت الدكتورة أثينا فولومانوس أخصائية علم النفس بجامعة نيويورك، إن الأطفال حديثي الولادة يتفاعلون مع الكلام عندما يسمعون صوت أمهم، وساعد البحث في إثبات مفهوم مهم هو أن البيئة الصوتية الجيدة أمر لا بد منه.