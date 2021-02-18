كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 18 فبراير 2021 01:36 صباحاً - ترغب كل إمرأة دومًا بالتألّق، وتسعى لإبراز جمالها وجاذبيتها لتبدو الأجمل بين النساء، باعتمادها آخر صيحات موضة الشعر، التي تمنحها ستايلًا أنثويًا مغريًا، وتلائم جميع إطلالاتها سواء الكاجوال او حتى مناسباتها الرسمية؛ حيث أنَّ تسريحة الشعر تُعتبر جزءٌ لا يتجزأ من جمالها. ومن بين الخيارات اللامحدودة من تسريحات الشعر، تتجه الموضة حاليًا الى تسريحات الشعر الطبيعية مع الكعكة المعقودة على شكل قوس، والمتناسبة مع أجواء فصل الربيع المقبل.

"الخليج 365.نت"، جمع لك باقة من أجدد تسريحات شعر الكعكة على شكل قوس، لتستوحي منها الستايل الذي يُناسبكِ.

أجمل تسريحات شعر الكعكة على شكل قوس

أجمل تسريحات شعر الكعكة على شكل قوس



تسريحات شعر الكعكة المنخفضة على شكل قوس

تسريحات شعر الكعكة المنخفضة على شكل قوس لإطلالة أنيقة

جدّدي إطلالتك وكوني فاشينيستا عصرك، واعتمدي هذه التسريحة الراقية والناعمة، والأهم أنَّها عصرية ومظهرها أنثوي وملفت، للتألق بلوك مختلف وعفوي، ويمكن تثبيت شعرك باكسسوار شعر تضعينه مباشرة فوق الأذن بأسلوب عصري ومميّز.

تابعي المزيد:صيحات شعر جريئة من جويل مردينيان

تسريحات شعر الكعكة العالية على شكل قوس

تسريحات شعر الكعكة العالية على شكل قوس لإطلالة ناعمة

إذا كنت عاشقة دومًا للتغيير وللإطلالات المتجدّدة، فلا تتردّدي باعتماد هذه التسريحة التي تتميّز بأسلوبها العصري. ولتزيدي من جمال تسريحتك يمكنك تنسيق شكل ولون إكسسوار الشعر مع أزيائك، ولك الحريّة باعتماد غرَّة الشعر لإضافة بعض الحركة إلى التسريحة، لتتألقي بستايل أنثوي وناعم وإطلالة تضجّ جمالًا وجاذبية.



تسريحة كعكة الشعر الرخوة على شكل قوس

تسريحة كعكة الشعر الرخوة على شكل قوس لإطلالة أنثوية

إذا كنت تنتظرين بشوق كبير صيحات الموضة لتكوني السبّاقة في مواكبتها والظهور بإطلالات عصرية جديدة تلائم شخصيتك، فلا تتردّدي باعتماد هذه التسريحة التي تُليق بالإطلالات العصرية الكاجوال، وتمنحك مظهرًا واثقاً نابضًا بالأنوثة، كما إنها لن تستغرق منكِ مجهودًا كبيرًا لإعدادها. يُمكنك أيضًا اعتماد الغرَّة الجانبية أو الأمامية لمزيد من الرقيّ والفخامة، ويمكن تزيينها بالمشبك أم إكسسوار الشعر على شكل دبوس في مناسباتك الرسمية.

تابعي المزيد: قصات شعر قصير مدرَّج للوجه البيضاوي



تسريحة كعكة الشعر المزدوجة على شكل قوس

تسريحة كعكة الشعر المزدوجة على شكل قوس لإطلالة شبابية

يمكنك اعتماد هذه التسريحة وتواكبي الموضة، وهي تسريحة عملية وعصرية لتميزها بالستايل الشبابي الجذّاب، الذي يُضيف على إطلالتك مزيدًا من الجمال والتألق والعفوية. تلائم هذه التسريحة شعرك مهما كان طوله وكيفما كانت طبيعته ملساء أو حتى مجعّدة، والأهم أنها لا تتطلّب الكثير من الوقت لتنفيذها.



تسريحة كعكة الشعر العالية مع البف على شكل قوس

تسريحة كعكة الشعر العالية مع البف على شكل قوس لإطلالة عصرية وأنيقة في آن

تجمع هذه التسريحة بين الراحة والبساطة والأنوثة من جهة وبين الكلاسيكية والعصرية من جهة أخرى، وتُعتبر من أحدث التسريحات الرائجة التي تُعطي الشعر الكثافة والحيويّة، كما أنَّها سهلة التنفيذ وتصبّ في خانة تسريحات الشعر الإحتفالية والمسائية، وأيضًا في الإطلالات اليومية، لتتألّقي جمالًا بستايل رائع وإطلالة مُلفتة ومُشرقة بامتياز.

تابعي المزيد: قصات شعر قصير للشعر الأملس



تسريحة كعكة الشعر المضفرة على شكل قوس

تسريحة كعكة الشعر المضفرة على شكل قوس لإطلالة لافتة

تتميّز هذه التسريحة الطبيعية بأسلوبها الكاجوال، وبملاءمتها لجميع أشكال الوجوه وسهلة التنفيذ. يمكنك استخدام الدبابيس لتثبيت هذه التسريحة، مع ترك خصلات الشعر المتبقية تنسدل على الأكتاف لإطلالةٍ أنيقة وجذّابة تُليق بك وتجعلك ملكة في مناسباتك.

تسريحة كعكة شعر عفوية على شكل قوس

تسريحة كعكة شعر عفوية على شكل قوس لإطلالة عصرية ناعمة

كوني متميّزة وتألّقي باختيارك هذه التسريحة الطبيعية والكلاسيكية، بأسلوبها المتواضع والعصري. فهي تسريحة عملية وناعمة لمناسباتك، وواحدةٍ من أكثر صيحات تسريحات الشعر رواجًا، ولا تتردّدي باعتماد الإكسسوارت لتجعليها ملائمة أكثر، ولتسطعي جمالًا في مناسباتك بإطلالة أنيقة مُفعمة بالجمال والجاذبية.

تابعي المزيد:قصّات شعر قصيرة للشعر المجعّد لإطلالة عصرية



تسريحة كعكة الشعر على شكل قوس بأسلوب الشينيون

تسريحة الكعكة بأسلوب الشينيون على شكل قوس لإطلالة أنيقية كلاسيكية

تتميّز هذه التسريحة بأسلوبها الكلاسيكي الأنيق الذي لا يتطلب الكثير من الوقت لتنفيذه، وتُضفي جمالًا ملفتًا على اختياراتك اليومية، فهي تسريحة كلاسيكية أنيقة وتليق بالإطلالات الرسمية والمناسبات وتُعطيك مظهرًا واثقًا مُفعمًا بالأنوثة، لتتألقي جمالاً وتمنحي شعرك مظهرًا حيويًا.

تابعي المزيد: قصات شعر كاريه رائجة في 2021