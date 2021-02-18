ما هي صيحات حقائب ربيع وصف 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 18 فبراير 2021 01:36 صباحاً - في مجموعات ربيع وصيف 2021، لم تكن الأزياء وحدها التي لفتت أنظارنا، بل أبدع المصمّمون في تقديم باقات متنوّعة من الإكسسوارات التي ستُغني إطلالاتك المقبلة. ولعلّ الحقائب هي الإكسسوار الأبرز بينها، خاصة أن تأثيرها كبير ولافت على الطلّة برمّتها.

تصاميم وأشكال متنوّعة حملت توقيع أهم الدور العالمية، بعضها جاء تتمّة لصيحات ماضية، وبعضها الآخر سجّل حضوراً مميّزاً في هذا الموسم. ومع اختلاف الأذواق والأنماط بين السيدات، فإن مجموعات حقائب ربيع وصيف 2021 جاءت غنيّة بالتصاميم والألوان والأشكال.. ما يضمن لكل سيّدة حصولها على الحقيبة التي تعجبها!



Backpack

Backpack



لم تعد حقائب الظهر حكراً على التلاميذ والرحلات، بل باتت موضة تزيّن إطلالات الشابات في مختلف المناسبات. رأيناها في مجموعات ربيع وصيف 2021 بتصاميم مختلف وألوان متنوّعة ومنعشة، تلائم أجواء هذا الموسم وتزيد من حيويّة إطلالاتك.

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Chain Strap

Chain Strap



الحقائب المزيّنة بحزام من السلاسل المعدنية هي أشبه بقطعة مجوهرات عصرية تتزيّنين بها في الموسم المقبل. بعض الحقائب جاء مرفقاً بسلسلة معدنية باللون الذهبي وأخرى باللون الفضي، فيما حقائب أخرى تميّز حزامها بالمزج بين الجلد والسلسلا المعدنية في الوقت نفسه.

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Circle Geometry

Circle Geometry



هذا التصاميم من الحقائب الذي يأتي مستدير الشكل، ليس بالتصميم الحديث على مجموعات الإكسسوارات، فقد رأيناه في مواسم سابقة وبألوان وأحجام مختلفة. ولهذا الموسم برزت الحقائب المستديرة بشكل لافت مع لوحة ألوان حيادية من الأسود والهافان والأبيض..

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Handle Bag



Handle Bag



تأتي هذه الحقيبة مرفقة بقبضة قصيرة، تسهّل حملها بواسطة الكفّ، كما أنها حجمها عمليّ، يجعل وزنها خفيفاً وفي الوقت نفسه يسمح لك بحفظ حاجاتك الأساسي. رأينا هذا التصميم في عروض الصيف المقبل بخامات متعدّدة منها الجلد والشاموا والقش... وغيرها.

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Zip-Top

Zip-Top



حقائب الـZip-Top هي تصميم عملي أشبه بالسلّة يأتي مرفقاً بسحاب علوي، يسمح بإقفالها بإحكام. تأتي هذه الحقائب بحجم متوسّط وعملي، تناسب مشاويرك النهارية وأزياءك الكاجوال بشكل كبير، كما أن بعض المصممين قدموها بأحجام صغيرة ومصنوعة من المخمل أو الساتان كي تناسب إطلالات المساء.

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Shopper Bag

Shopper Bag



هي حقائب ذات حجم كبير، غالباً ما تكون مرفقة بمقبض يسهّل حملها باليد. هذا التصميم من الحقائب هو مثالي لمشاويرك النهارية وإطلاتك الشبابية، ولكن في المقابل لا ينسجم مع أزياءك الرسمية وخروجات المساء. ستجدينه في مجموعات ربيع وصيف 2021 بألوان ونقوش مختلف.

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