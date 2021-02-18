خيارات متنوعة ومواكِبة للموضة من مايا دياب في ٢٠٢١

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 18 فبراير 2021 01:36 صباحاً - تتمتع عارضة الأزياء والمغنية ومقدمة البرامج اللبنانية، مايا دياب، بذوقٍ رفيع في مجال الموضة، ولكن ذلك لم يمنعها من اعتماد إطلالات مزجت فيها ما بين الإثارة والعصرية، لذا نرصد لمُحِبَّاتها اليوم أبرز إطلالاتها في ٢٠٢١؛ ليعتمدن منها أفكاراً مميزة لمظهرهن هذا العام.



مايا دياب بفساتين السهرة الطويلة

مايا دياب بفساتين السهرة الطويلة



اعتمدت مايا دياب في ٢٠٢١ على الفساتين الطويلة والضيقة ذات التصميمات الناعمة والأنيقة، ومن أبرز إطلالاتها تألقت بفستان أحمر مصمم برفعة ناعمة في الأكتاف مع فتحة جانبية في الأسفل، وزينت شعرها بأسلوب مموج مع المكياج البرونزي، واختارت في الإطلالة الثانية فستاناً شفافاً أبيض مزيناً بالريش الناعم مع وشاح مُكمل بقماش الفستان لإطلالة عصرية ومميزة، وسرحت شعرها بأسلوب منسدل للخلف مع المكياج البني للمسة ناعمة.

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تنسيقات كاجوال بأسلوب مايا دياب

تنسيقات كاجوال



تلجأ الكثيرات من الفتيات بمختلف أعمارهن لتنسيق الأزياء الكاجوال اليومية في مشاويرهن المختلفة، ولجأت مايا دياب لأسلوب الكاجوال الشتوي بطرق ناعمة وعصرية؛ حيث ارتدَتْ في الإطلالة الأولى بنطالاً من القطن الأبيض مع معطف منفوخ باللون الأبيض، وأكملت مظهرها بحذاء رياضي أبيض وقبعة سوداء تزين شعرها المنسدل مع نظارة عصرية، وظهرت في الإطلالة الثانية ببنطال ومعطف باللون البني المطبع بنقوشات النمر مع بلوزة بيضاء قصيرة، وحذاء وقبعة عصريين بدرجات مختلفة من اللون البني لمظهر حيادي بإكسسوارات عصرية، كما أطلت في الخيار الثالث ببنطال بدرجة البني الترابي مع بلوزة صيفية ومعطف مصممين بدرجة مميزة من البني، وسرحت شعرها لهذه الإطلالة بالويفي المنسدل على أحد الكتفين للمسة أنثوية.

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مايا دياب بإطلالات عصرية

مايا دياب بإطلالات عصرية



تفضِّل مايا دياب التزيّن بإطلالات غير تقليدية في مختلف إطلالاتها، ومن أبرز خياراتها لـ ٢٠٢١ نسقت قميصاً أبيض تقليديّاً منفوخ الأكمام مع تنورة بدرجة فاتحة من البني المزين بحزام للخصر، مع وشاح أبيض للرأس بقماش الشماغ العربي ليزين شعرها الويفي، وفي إطلالة أخرى تأنقت بفستان بني طويل مصمم بقَصَّة أنثوية منسدلة مع أكمام منفوخة بأسلوب عصري ومزينة بالريش، وسرحت شعرها بأسلوب الشعر المبلل والمنسدل للخلف بلمسة أنثوية.

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