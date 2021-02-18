الامارات | # سياحة بلادي.. كلباء.. رحلة في جمال الطبيعة والتاريخ

شكرا لقرائتكم خبر عن # سياحة بلادي.. كلباء.. رحلة في جمال الطبيعة والتاريخ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خليج هادئ، وموطن للمباني التاريخية القديمة، وأشجار القرم التي تؤوي وتحمي أنواعاً من الطيور النادرة.

إنها مدينة كلباء إحدى المدن الساحرة في دولة الإمارات، التي يجد فيها الزائر ما يصبو إليه من مساحات خضراء، وجمال فريد للطبيعة، إضافة إلى الراحة والاستجمام والهدوء، كمان أنها وجه مميّز لهواية صيد الأسماك.

ومدينة كلباء هي إحدى المدن التي تتبع إمارة الشارقة، وتقع على ساحلها الشرقي، تحدّها من الجهة الشمالية إمارة الفجيرة، ومن الجهة الجنوبية سلطنة عُمان.

في كلباء العديد من المناطق ذات الشهرة الواسعة كمنطقة الخوير، ومنطقة سور كلباء، وهنالك خور كلباء، إضافة إلى المحطة، وأيضاً منطقة سهيلة، وهنالك منطقة العود، ومنطقة البردي، ومنطقة المفرق، ومنطقة حطين، وأيضاً منطقة القلعة والمصلى، ومنطقة البراحة والبطين، إضافة إلى ثلاث قرى تابعة لكلباء، هي: قرية وادي الحلو، وقرية الغيل، وأيضاً قرية وهن طريف. وأطلقت «شروق» مجموعة الشارقة، وهي سلسلة فنادق فاخرة، جزءاً من سياستها المستمرة لترويج الإمارات واحدة من الوجهات السياحية الثقافية الرائدة في المنطقة.

مسرح حياة

«مسك من شذا» هو مسرح حياة جريء وودود يسلط الضوء على أسلوب الحياة العربي المتطوّر باستمرار. تم تسمية (شذا) على اسم عطر يسافر على الرياح الشرقية، حلم تم صنعه باستخدام النوتة الأساسية للمسك. (مسك) هو نسيم منعش يحمل جوهر الشذا فيضفي عبيراً حصرياً إلى تجربة الحياة المسرحية. وُلد (مسك) من قلب الثقافة العربية، غير أنه فندق متميّز إذ يجسّد تطوّر الثقافة الديناميكي والتغيّرات المتواصلة والمعاصرة.

وتسلط مجموعة الشارقة الضوء على جوهر إمارة الشارقة، من خلال توازن الإقامة الفاخرة والتراث العريق والثقافة العربية وحُسن الضيافة وحب المغامرة. إنها مجموعة من الفنادق المميزة، والنزل الواقعة في جميع أنحاء إمارة الشارقة، التي تأخذك في رحلة رائعة مع الرياح الشرقية ورمال الوقت.

ويعتبر نزل الرفراف ونزل الفاية وواحة البداير من السمات المميزة لهوية الشارقة، التي تتمتع بجاذبية مميزة خاصة بها. في أي نزل تختار من مجموعة الشارقة، ستختبر تجربة رائعة تخطف أنفاسك وتدهشك فتشعر بسحر الثروات الثقافية الذي يظل عالقاً في عقلك وقلبك وجميع حواسك.

عالم فريد

يوفر نزل الرفراف بوابة إلى عالم فريد من المحميات البيئية، الوحيدة من نوعها في دولة الإمارات، ليكون المكان المثالي للاسترخاء والاستمتاع بسحر اللحظة. يقع نزل الرفراف على الساحل الشرقي للشارقة. تتناغم فيه ألوان الشاطئ ونقاوة مياه المحيط الهندي بشكل مثالي مع التصميمات الداخلية الأنيقة للنزل المكسو بالبيج الناعم والأزرق والبني الصحراوي، مصممة لتوفير الراحة والخصوصية مع إطلالة رائعة على المحيط الهندي، هو مكان يمكنك فيه التواصل مجدداً مع الطبيعة في جو فريد، حديث وبسيط تستنشق سحر الموج والرمال مع اختبار أحاسيس جديدة على أجنحة الرياح الشرقية.

أنشطة بدنية

إن كنت من محبي الأنشطة البدنية وتبحث عن حسّ المغامرة في عطلاتك، يمكنك الاستمتاع بالعديد من الأنشطة التي سترسم ابتسامة على وجهك وترفع نبضات قلبك، مثل تعلّم وممارسة حرفة الرماية، وركوب «الكاياك»، عبر مياه صافية وبين أشجار المانغروف العريقة بالقدم، كما يمكن مشاهدة السلاحف البحرية تسبح، مع العديد من الطيور النادرة والحياة البرية التي تُعرف بها خور كلباء أرضاً رطبة مهمة على مستوى العالم.

• توفر كلباء ما يصبو إليه الزائر من مساحات خضراء، وجمال فريد للطبيعة، إضافة إلى أنها وجه مميّز لهواية صيد الأسماك.

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