الامارات | ليز وكيت «صراع العروش»: سعيدان بطفلنا الأول

شكرا لقرائتكم خبر عن ليز وكيت «صراع العروش»: سعيدان بطفلنا الأول والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل الزوجان، الممثلة روز ليزلي والممثل كيت هارينجتون، طفلهما الأول.

ونقلت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية عن ممثل للنجمين، أكد نبأ ولادة الطفل، أول من أمس، القول إن كيت وروز «سعيدان للغاية» عقب ولادة طفلهما الأول، وكان ليز وكيت (33 عاماً)، اللذان يشتهران بدورهما في مسلسل «صراع العروش»، قد شوهدا بالفعل بصحبة رضيعهما، وكانت روز قد أعلنت نبأ حملها في أكتوبر الماضي.

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