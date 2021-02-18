الامارات | بعد نجاح «تالي».. «كارفور» توظّف مزيداً من الروبوتات

شكرا لقرائتكم خبر عن بعد نجاح «تالي».. «كارفور» توظّف مزيداً من الروبوتات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعد تعيين أول روبوت لإدارة المخزون في عام 2019، أعلنت «كارفور»، التي تملكها وتديرها شركة ماجد الفطيم في الإمارات، عن توسيع أسطولها من الروبوتات، من خلال إضافة 11 روبوتاً إضافياً من الروبوت «تالي» في عدد من الفروع المختارة.

وتعد «تالي» أول روبوت وظّف لدى متجر تجزئة في الشرق الأوسط، والذي نجح في رفع الكفاءة ودعم نمو القطاع عبر الإنترنت للعلامة التجارية. تزن «تالي» 30 كيلوغراماً ويصل طولها إلى 163 سنتيمتراً. وجهزت «تالي» وزملاؤها من الروبوتات بكاميرات وأجهزة استشعار، تجعلها قادرة على فحص ما يصل إلى 15 ألف منتج بمعدل ثلاث مرات يومياً، للتحقق من أي أخطاء كنفاد المنتجات من المخزون، عدم تطابق الأسعار والأخطاء في الأرقام التسلسلية، وسوء استخدام المخزون. ويسهم عملها في توفير الدعم والحد من أعباء العمل من خلال نظام متطور من الذكاء الاصطناعي للمساعدة في تدقيق المخزون.

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