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الامارات | طلبة نيجيريون يصمّمون روبوتاً لمساعدة مرضى «كوفيد-19»

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أبوجا - رويترز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن طلبة نيجيريون يصمّمون روبوتاً لمساعدة مرضى «كوفيد-19» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صمّم طلبة نيجيريون آلة يأملون أن تتمكن في يوم ما من مساعدة المستشفيات في علاج مرضى «كوفيد-19» عن بُعد، عن طريق قياس درجات الحرارة ونقل الأدوية، وإتاحة الفرصة للأطقم الطبية للتواصل مع المرضى باستخدام كاميرا حاسب وشاشة.

والروبوت عبارة عن خزانة تتحرك على عجلات مزخرفة بنقوش زهور زاهية، ويحمل اسم «ميروبوت». وفي عرض لعمل الروبوت ملأت ممرضة مدرسية الخزانة بالأدوية، فيما استخدم أحد الطلبة جهاز تحكم ونظارات للرؤية عبر كاميرا، لتحريك الآلة في ممر وإلى داخل غرفة محاكاة.

وقالت نبيلة عباس، إحدى المشاركات في صنع الروبوت: «آمل أن يتمكن (ميروبوت) من الحد من المخاطر التي تتعرض لها هذه الأطقم الطبية».

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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