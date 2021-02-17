محامي «أمل» يكشف أسباب براءة المتهم باغتصابها: حفظ القضية في 2018 منها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كشف سيد عبد المنعم، محامي أمل عبد الحميد، فتاة المنصورة، عن سبب براءة المتهم باغتصابها، مؤكدًا في تعليقه على الحكم أن النيابة العامة في البداية اقتنعت بالأدلة، وعليه أحالت المتهم بأقصى مواد اتهام وهي الخطف وهتك عرض المجني عليها، إلا أن محكمة أول درجة في حكمها 29 نوفمبر، قالت إن اقوال الولد الأخيرة هي الأقرب للصواب.

وتابع خلال تصريحاته لـ «هن»: «محكمة الاستئناف لما طعننا فيها للأسف خدت بحكم محكمة أول درجة، رغم أنه في أول التحقيقات قال إنه ميعرفش، لكن لما تحاليل الـ dna أثبتت أن البنت بنته قال دي جاية من علاقة بالتراضي».

وواصل: «المحكمة لا تعليق عليها لها عقيدتها وشأنها، لأنها اقتنعت بصحة أقوال الولد الأخيرة، وهي عدم وجود شبهة اغتصاب».

واختتم: «حفظ القضية في ديسمبر 2018، قبل ظهور الأدلة الجديدة كان في غير مصلحة الطالبة».

المحكمة تقضي ببراءة المتهم

وكانت المحكمة قضت، أول امس، بقبول الاستئناف المقدم من النيابة، بخصوص تايد الحكم السابق ببراءة المتهم، بأن الطالبة المجنى عليها كانت على علاقة عاطفية بالمتهم، وتطورت إلى الإنجاب ورفض الاعتراف بالطفلة، ولا يوجد شبهة خطف واغتصاب.

الفتاة تعلق على براءة المتهم

وانهارت الطالبة أمل بعد الحكم، خلال حديثها لـ «هن»: «أنا كدة حق بنتي ونسبها راحوا، البنت بقت قدام القانون بنت زنا، ومالهاش نسب، لأن قواعد الشريعة الإسلامية تمنع إثبات ابن الزنا، بحسب قاعدة الولد للفراش».