هنا الزاهد تحمل قردا في تصوير «حلوة الدنيا سكر»: وأنا بتعرف على بودي

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

شاركت الفنانة هنا الزاهد متابعيها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مقطع فيديو لها أثناء تصوير مسلسل «حلوة الدنيا سكر»، وظهرت في الفيديو وهى تحاول الإمساك بقرد، معلقةً: «وأنا بتعرف على بودي في أول يوم».

ويعرض الآن للفنانة هنا الزاهد مسلسل «حلوة الدنيا سكر»، على قناة «دي أم سي»، وهو أول بطولة مطلقة للفنانة هنا الزاهد، ويحتوي العمل على 9 حكايات منفصلة، تعرض الواحدة في 5 حلقات، وتقدم هنا الزاهد خلال المسلسل 9 شخصيات مختلفة. ويعرض المسلسل يوميًا على قناة «دي أم سي» في تمام الساعة الثامنة مساء.

وخلال الأيام الماضية، تصدر اسم هنا الزاهد تريند محرك البحث جوجل، بعد ظهورها ببطن منتفخة تشير إلى علامات الحمل، فضلًا عن مباركة زوجها الفنان أحمد فهمي لها، قبل أن تعود من جديد وتثير التساؤلات، بعد ظهورها بغطاء للرأس، إذ بدأ رواد التواصل الاجتماعي يعتقدون أنها ارتدت الحجاب وابتعدت عن الفن والتمثيل.

وكانت الصور من كواليس مسلسلها الجديد، تمهيدًا لعرضه.