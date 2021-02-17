بفستان سواريه.. سوسن بدر تنشر صورة نادرة لها

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

شاركت الفنانة سوسن بدر، متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، بصورة مختلفة، التقطت لها منذ عشر سنوات، وظهرت خلالها بثوب شابة أنيقة، مرتدية فستانا من القطيفة بحمالات دون أكمام، فاتح اللون، مع الشعر الأسود، المرفوع بشكل انسيابي، مع مكياج بسيط غير متكلف.

وعلقت الفنانة على الصورة، قائلة: «صورة من عشر سنين، والثورة قامت بعدها بيوم».

وتفاعل المتابعون والمشاهير مع صورة الفنانة التي حصدت الآلاف من تسجيلات الإعجاب.

سوسن بدر تتعرض للتنمر

وكانت الفنانة سوسن بدر، تعرضت للتنمر خلال الفترة الأخيرة من مجموعة من الرواد على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشرت علي حسابها على موقع «انستجرام» منشور تنعي فيه المخرج السوري حاتم علي بعد وفاته، ليرد عليها أحد المتنمرين«عقبالك».

واستقبلت الفنانة التعليق القاسي بلطف شديد، قائلة «الموت رحمة ولطف من ربنا سبحانه للطيبين، لأنهم بيتمنوا لقائه أشكرك على دعائك».

ولم يكن هذا الموقف الوحيد بل تعرضت للتنمر، بعدما شاركت مقطع سابقًا للفنان حسين الجسمي، ليرد أحد متابعيها، قائلًا: «إنتي لسه عايشة» وعلى الفور ردت الفنانة «الحمد لله وبعدين بتسأليني أنا ليه؟ اسألي ربنا سبحانه وتعالى كاتب لكل إنسان عمره».

وكان آخر ظهور للفنانة سوسن، هو جلسة تصوير جذابة تظهر اناقتها، باطلالات مختلفة، حيث تألقت في المرة الأولى، بفستان أزرق داكن، «وان شولدر» تميز بكونه «تايبست» مُجسم أظهر رشاقتها، بتوقيع saraonsi مع مكياج بدرجات الأزرق الجذابة.

وظهرت في الاطلالة الثانية بفستان مختلف بلون مميز وهو اللون المارون، تميز بشكله الغير تقليدي بأكمام طويلة، بتوقيع ouadsarkis، واعتمدت على مكياج بدرجات النيود.

وكانت آخر الأعمال الفنية للفنانة سوسن بدر مسلسل «ونحب تاني ليه»، في الماراثون الرمضاني السابق، ، بطولة كريم فهمي، ياسمين عبد العزيز، تارا عماد، شريف منير، بدرية طلبة، من تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري.