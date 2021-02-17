لقاء الخميسي للسيدات: متخليش حد يهزك.. مفيش منك نسخة تانية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تعتبر الفنانة لقاء الخميسي، من أكثر الفنانات المتفاعلات على مواقع التواصل الاجتماعي، وبخاصة موقع تبادل الصور والفيديوهات«إنستجرام»، تشارك متابعيها بما هو جديد وبروتينها اليومي، فضلًا عن النصائح الهامة لهم وخاصة السيدات.

وشاركت الفنانة عبر خاصية «استوري»، على موقع تبادل الصوروالفيديوهات «إنستجرام»، صورة لها من أحدث ظهور، والتي بدت خلالها بدون ماكياج فضلًا عن ترك شعرها منسدلًا على كتفها بإطلالة هادئة.

وأرفقت الفنانة تعليقًا على الصورة قالت خلاله، «حبي شكلك..حبي جسمك..حبي روحك وحبي عقلك، حبي كل تفصيلة فيكي حتى عيوبك حبيها».

لقاء الخميسي توجه رسائل تحفيزية للسيدات

وتابعت الفنانة خلال الصورة ورسالتها للسيدات، قائلةً: «خلي ثقتك في نفسك ملهاش حدود متخليش حد يهزك انتي Unique، مفيش منك نسخة تانية، شوفي الحلو اللي فيك، حبي نفسك أولًا لانها تستحق».

وكانت قبل أيام احتفلت الفنانة لقاء الخميسي بعيد ميلاد زوجها حارس المرمي محمد عبدالمنصف، من خلال مشاركة عدد من الصور الفوتوغرافية التي تجمع بينهما فضلًا عن التغزل به بكلمات رومانسية.

تفاصيل الحفل الغنائي الأول للفنانة لقاء الخميسي

وكانت الفنانة لقاء الخميسي أحيت حفلًا غنائيًا على مسرح قاعة النهر بساقية الصاوي بالزمالك منذ ايام، الذى يعد الأول لها بعدما شاركت بالغناء مع في حفل لفرقة فؤاد ومنيب، وشاركها من الحضور زوجها الذي كان يدعمها ويساندها ويقوم بإلتقاط الصور الفوتوغرافية لها فضلًا عن تسجيل عدد من مقاطع الفيديو.

وقفت على المسرح مرتين. .حكاية أغنية غنتها لقاء الخميسي

وغنت أغنية بعنوان مش بعادة من تأليف الشاعر منتصر حجازى وألحان أحمد منيب، وذلك بعد مشاركتهما الغناء في حفل بمكتبة الإسكندرية وغنت نفس الأغنية والتي كانت تجربتها الأولى في الغناء على خشبة المسرح