احذر.. 4 أطعمة تسبب أمراضا مزمنة.. منها "الجندوفلي الني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

هناك بعض الأطعمة التي نتناولها بشكل طبيعي في اليوم وتبدو صحية دون دراية أنها يمكن أن تسبب بعض الأمراض المزمنة، والمشاكل الصحية المتعلقة بالجهاز الهضمي غير المتوقعة، لذا نستعرض لكم تلك الأطعمة، كما ورد في موقع "eatthis".

1- الزيوت النباتية:

الزيت الذي يستخدمه الكثير من الناس في تحضير كل شيء من البطاطس المقلية إلى المخبوزات، يساهم بشكل خفي في تدمير الصحة، كونه غني بدهون أوميجا 6 التي تسبب الالتهابات.

وعندما يكون استهلاك دهون أوميجا 6 أكثر من ثلاثة أضعاف استهلاك أوميجا 3، فإنه يتسبب في حاله من التهاب مزمن يساهم في تطور العديد من الأمراض المزمنة، منها السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية.

2- الجندوفلي:

بينما يكون الجندوفلي جزءًا من نظام غذائي صحي، قد يتسبب في مشاكل خطيرة إذا تم تناوله نيئا، حيث يسبب بكتيريا تؤدي إلى أعراض مثل الإسهال والقيء وحساسية الجلد، والأسوأ من ذلك تسمم الدم وهي عدوى خطيرة تسبب الوفاة.

3- السلطات المعبأة:

قد يؤدي الحصول على سلطة معبأة من الرف في السوبر ماركت أو في أحد المطاعم، إلى أمراض خطيرة؛ فوفقا لدراسة أجريت عام 2016 في مجله علم الأحياء الدقيقة التطبيقية والبيئية، تسبب هذه السلطة انتشار بكتيريا السالمونيلا المعوية.

ومن ثمّ تصيب الشخص بالحمى أو الإسهال وقد تؤدي إلى الوفاة، واستمرت الدراسات لمدة خمسة أيام، وفي اليوم الواحد كانت تنتشر البكتيريا داخل كيس السلطة بمعدل 280 ضعفا.

4- ألواح البروتين المغلفة:

إذا تناولت ألواح البروتين بشكل مستمر، فهي تسبب مشاكل صحية كثيرة، لأنها غنية بالسكر والدهون، كما أن لها آثار خطيرة على الكلى، فوفقا لدراسة أجريت عام 2019 ونشرت في مجلة التغذية، فإن الأشخاص الذين يتناولون نظاما غذائيا منخفض الكربوهيدرات وعالي البروتين، هم أكثر عرضا إلى الفشل الكلوي.